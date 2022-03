Pequín torna a obrir les portes al món de l’esport amb motiu dels Jocs Paralímpics d’Hivern en una conjuntura internacional conflictiva que ha propiciat el veto als esportistes de Rússia i Bielorrúsia. En la cerimònia inaugural que tindrà lloc avui al migdia (13 h, hora catalana) hi seran presents els dos atletes de la delegació espanyola, el rider asturià Víctor González (snowboard), que durà la bandera en la desfilada, i l’esquiador de fons igualadí Pol Makuri Redolad (La Paz, Bolívia, 1991), que l’enarborarà a la cloenda. «Estic en un núvol», reconeix l’anoienc, que sobre la neu correrà tres proves i als passadissos de la vila afronta les eleccions per ocupar un lloc al Consell d’Esportistes del Comitè Paralímpic Internacional.

Encara vivim una pandèmia i no hi haurà públic a les competicions. Com està vivint els primers dies a la bombolla?

Molts nervis i les emocions a flor de pell. Portem molts anys treballant per estar aquí, jo i tota la gent que hi ha al darrera. Aquí a la vila, la gent de l’organització va amb els equips de protecció, al cent per cent, però s’entén perquè ens hem de protegir. Tots tenim una credencial amb un codi QR que diu on podem ser i a on no podem accedir, però la vila és espectacular, és com una petita ciutat amb una plaça per fer activitats, una botiga, un gran menjador. M’havien explicat que la vida en un lloc així era molt xula, però encara no ho havia viscut. Poder viure uns Jocs és molt especial, i fer-ho amb tota la moguda que hi ha, també és curiós.

Quines proves disputarà?

En faré tres: dilluns (3 h, hora catalana) sortiré als 20 km estil clàssic, on crec que tinc més possibilitats, el dia 9 (3 h) faré l’esprint i el 12 (3 h) participaré als 12,5 km, les dues darreres en estil lliure.

Per què es veu amb més possibilitats en els 20 km?

Per la distància i per la modalitat, la tècnica clàssica, per la meva manera de moure’m, és l’única que practico. En entrenaments també faig l’estil de patinador (skating), però no sóc competitiu. No obstant això, com que les altres curses són d’estil lliure, jo hi participo fent el pas clàssic i només que hi hagi un sol esquiador que ho faci l’organització ha de marcar traces per poder facilitar el nostre esquí.

Quin objectiu té en la distància més llarga?

Vull demostrar que tothom pot complir els seus somnis. M’agradaria acabar entre els quinze primers. Un resultat millor és complicat perquè, encara que a nivell visual no es percebi massa, hi ha diferències entre les discapacitats d’uns esquiadors i uns altres.

Vostè competeix en la categoria LW9. Què implica?

Hi ha esquiadors amb afectacions laterals, i en una mateixa cursa corren atletes més afectats i altres que ho estan menys. No és el mateix poder moure un bastó o tots dos, per exemple. Jo només en puc moure un, i la postura del peu dret em frena a la traça.

En quin punt de forma arriba?

Des de l’inici, la preparació ha estat il·lusionant per la perspectiva dels Jocs. Tenia ganes d’anar a la Copa d’Europa perquè es feia en un circuit que em va molt bé, a Finlàndia, però finalment no hi vaig poder anar. Però sí que vaig debutar en un Mundial, a Noruega, on vaig ser 15è als 12,5 km i 20è en l’esprint. Així vaig aconseguir el bitllet per Pequín.

L’afavoreix que no hi hagi atletes russos ni bielorrussos?

Rússia és una potència, però jo em centro en la meva feina, en tot l’equip que tinc al darrera, i no entro en aquests temes.

Què en sap del circuit? És el mateix que en els Jocs Olímpics?

És el mateix, però no el d’esquí de fons sinó el de biatló, ja que hi ha atletes en les dues modalitats i han focalitzat totes les proves dels dos esports en un mateix estadi.

Vostè ha presentat candidatura a entrar al Consell d’Esportistes. Què hi vol aportar?

Competir m’ha aportat un creixement esportiu i personal molt alt. He fet proves d’esquí i curses de muntanya al costat d’esportistes com Laura Orgué, Killian Jornet, Núria Picas... I aquest bagatge m’ha fet entendre que tots tenim dret a complir els nostres somnis.

He pogut viure en primer persona la desigualtat que suposen els actuals factors de correcció entre les diferents discapacitats de l’esquí de fons paralímpic.

Cal revisar les categories?

S’hi hauria de fer una ullada. Vull que hi hagi persones amb discapacitat a la Federació Internacional d’Esquí i treballar els factors de correcció per fer que siguin més igualitaris i justos, així tots els esportistes, sigui quina sigui la seva discapacitat, puguin competir en igualtat de condicions.

Quan es fan les eleccions?

Durant els Jocs es pot anar votant i presentant les candidatures. La meva té el suport del Comitè Paralímpic Espanyol. Som un país petit en els esports d’hivern, però he parlat amb atletes d’altres països, saben que sóc un lluitador. Hi ha tres places i quan s’acabin els Jocs sabrem els resultats.

Està rebent molts missatges des d’Igualada?

Estic rebent molt suport i molta energia dels igualadins.