Després de descansar la setmana passada, el CE Manresa retorna a la competició i ho fa encarant la difícil visita al camp del Girona FC B, un dels millors equips de la lliga. El matx es jugarà demà, a partir de les 12.30 hores (La Xarxa TV). Els gironins són tercers, amb 44 punts, i el CE Manresa, quart (43). Ferran Costa recupera tres dels jugadors lesionats (Toni Sureda, Àlex Iglesias i Aleix Díaz), però no podrà disposar del central Moha, per sanció; Pau Darbra, per lesió, ni Marc Cuello, operat diumenge d’apendicitis.