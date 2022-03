Ha arribat la primera victòria de l’any, ja iniciat el tercer mes del 2022. Ha arribat el primer i còmode triomf de l’Espanyol, que es va imposar a un moix Getafe per tornar la calma primer a Vicente Moreno, a l’equip, al club i, per descomptat, al poble periquito, inquiet com estava per aquesta ratxa de derrotes i empats. Dues accions a pilota aturada van certificar el triomf blanc-i-blau, necessari i imprescindible per atenuar aquests missatges de nerviosisme que l’amenaçaven.

Tot va canviar amb el fantàstic cop de cap de Cabrera per rescatar somriures perduts a la grada de Cornellà-el Prat, junt amb l’autogol de Cabaco per rubricar una victòria assossegada. I això que el partit no va començar bé per a l’Espanyol. El conjunt de Vicente Moreno semblava que havia sortit mandrós a la gespa en l’assolellada tarda que es vivia a Cornellà-el Prat, però va reaccionar amb una incursió de Raúl de Tomás pel flanc dret de l’atac per espantar el Getafe.

Dos autogols, un de vàlid

L’autogol de Djené va quedar invalidat perquè tot va néixer en una posició il·legal –estava en fora de joc– del davanter blanc-i-blau. Almenys va ser el primer senyal d’autoestima periquita després d’un erràtic inici del 2022. La tarda discorria tediosa quan Vilhena va servir un córner amb una exquisida precisió perquè Leandro Cabrera connectés un cop de cap imponent trencant la resistència d’un sorprès Diego Soria, que no s’esperava aquesta acció, nascuda gairebé al punt de penal.

Va ser un golàs. Per la centrada i, sobretot, per l’altura que va adquirir el central uruguaià impulsant-se amb astúcia mentre conqueria l’espai gràcies a un subtil toc sobre Maksimovic, previ a aquesta gran rematada de cap. No hi ha cap lliçó d’eficàcia. Una rematada a porta, un gol. I l’abraçada que va rebre Vicente Moreno dels seus ajudants per premiar el treball del laboratori.

Un gol que va modificar, i de manera substancial, el paisatge del partit. El Getafe, que havia arrencat amb fermesa l’enfrontament fins al punt que creia tenir-ho tot sota control, va acusar el cop. No s’havia arribat a la mitja hora de partit i l’Espanyol ja guanyava amb prou comoditat, impulsat per la fortuna tot i que la jugada prèvia també va ser a pilota aturada.

Un servei de banda al qual després van donar brillantor Vilhena i Darder abans que Olivera transformés un rebuig en un autogol perquè va topar la pilota a les cames de Cabaco per a tranquil·litat de l’Espanyol. De sobte, la tarda es va convertir en plàcida, relaxada i senzilla quan inicialment tenia molt mala pinta, perquè l’equip periquito no guanyava un partit de Lliga des de l’últim dia del 2021 quan va derrotar el València a Mestalla (1-2).

Qui no va emetre símptomes de reacció va ser el Getafe després de l’1-0 de Cabrera, i menys encara després del 2-0 de Cabaco. Era, en realitat, el segon autogol del conjunt madrileny. El primer, de Djené, no va valer pel fora de joc previ de Raúl de Tomás; el segon, sí.

L’Espanyol va jugar llavors amb la calma d’aquest ampli avantatge adquirit en 10 minuts plens de contundència demostrant que quan la pilota s’atura és quan, potser, cal estar més atents que mai. Amb un córner i una servei de banda en va tenir prou l’equip de Moreno per arribar al descans amb aquesta renda confortable, que li va deixar tota la feina feta.

El Getafe no va reaccionar

A la graderia, milers de periquitos assaborien, per fi, 45 minuts tan plàcids que no va caldre ni tan sols el tradicional gol de Raúl de Tomás. La prova que tot anava de meravella. Màxima solvència a l’Espanyol (una rematada a porta i dos gols) per sotmetre un tímid i apocat Getafe, que semblava haver tingut un bon inici, tot i que es va apagar de seguida.

Va voler, això sí, ficar-se en el partit en el segon temps amb una sortida molt més enèrgica, però va topar llavors amb la figura de Cabrera. De nou, el central uruguaià. Va ser decisiu a l’àrea contrària amb el seu 1-0 i decisiu a l’àrea pròpia amb un parell d’intervencions defensives encomiables. I el Getafe, passada l’hora de partit, produïa poc, poquíssim, en atac.

En el tram final del partit, en què el col·legiat Cordero Vega va ensenyar fins a 11 targetes grogues, tot es va enfangar perquè el futbol ja no fluïa. Tampoc ho necessitava l’Espanyol, aferrat al marcador més que a la pilota. Amb això en tenia més que suficient per emportar-se la primera i balsàmica victòria del 2022. En 10 minuts va liquidar el Getafe. Amb això en va tenir prou.