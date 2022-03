Quasi un centenar de persones es van aplegar ahir a l’Espai 7 del Centre Cultural el Casino per assistir a la inauguració de l’exposició La lluita de la dona en el món de l’esport. 50 anys de futbol femení a Manresa. La regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, va assenyalar que la mostra pretén «fer visible la dona en el món de l’esport» i «reivindicar l’equitat en l’àmbit esportiu». Clotilde Morales, pionera del futbol femení a la ciutat, va emfasitzar que «fa cinquanta anys, a Manresa, hi havia dones que jugaven a futbol i a altres esports». «Estem segures que la nostra iniciativa va aplanar el camí a les esportistes actuals». Per la seva part, l’alcalde, Marc Aloy, va incidir en el fet que, «a l’estat, només el 25% de les llicències federatives són de dones. Tot i que a Manresa aquest paràmetre és un xic millor, el 30%, encara queda molta feina per fer».