La pandèmia continua fent mal a les competicions esportives: el partit de Tercera Divisió que el CE Manresa havia de jugar aquest migdia (12.30 h) al camp del Girona B s’ha hagut d’ajornar per l’aparició de diversos casos positius de covid en la plantilla del filial gironí. Els blanc-i-vermells ja van haver d’ajornar dos partits a principis d’any en el punt àlgid de la sisena onada provocada per l’expansió de la variant òmicron, els que l’havien d’enfrontar al Peralada i l’Hospitalet, i ara hauran de buscar una nova data per enfrontar-se al conjunt que entrena Axel Vizuete. Girona i Manresa ocupen a hores d’ara la tercera i quarta plaça, respectivament, i lluiten per l’ascens directe o bé entrar en els play-off per pujar a Segona.