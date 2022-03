El Covisa Manresa va trobar de nou el camí de la victòria. Ahir, els jugadors manresans van obtenir un altre triomf després de treballar de valent davant del Segorbe (6-2). Ambdós equips van tenir uns primers minuts de tempteig, amb alternances en el joc i amb una pressió alta. De mica en mica els jugadors del Pujolet van aconseguir el domini del partit i obrir forat amb un parcial de tres gols obra de Manu. Els castellonencs es van veure superats i no trobaven el seu lloc damunt la pista bagenca. En els darrers cinc minuts de la primera meitat els jugadors entrenats per Pau Machado van patir una baixada d’intensitat que ho van pagar car. El Segorbe va aprofitar aquesta situació per sobreposar-se al domini local i gaudir d’un parell de gols per reduir distàncies i posar-se dins del partit. Tot i marcar els dos gols, els visitants van tenir més oportunitats per marxar al descans amb un millor marcador, 3-2.

A la represa, l’equip de casa no va oferir la seva millor versió. El Segorbe va ser superior i va dominar davant d’un Covisa Manresa que no va existir. Els manresans no es van trobar còmodes damunt la pista i no van jugar el seu joc habitual. Quan millor estava el conjunt visitant i quan més patia l’equip de casa, va aparèixer la figura d’Asis per sentenciar amb dos gols consecutius al contraatac, 5-2. A partir del cinquè gol, l’entrenador visitant va sortir amb el sistema de porter jugador però van ser incapaços de generar perill. El jugador visitant Oscar va ser expulsat en els darrers minuts i els blanc-i-vermells van aprofitar aquesta superioritat per arrodonir la victòria amb el sisè i definitiu gol, obra de Manu. Dijous vinent el Covisa Manresa visitarà la pista del Santa Coloma B i diumenge que ve recuperaran el partit ajornat davant del Picassent.