Lideratge a tret. El repte és difícil, però les matemàtiques assenyalen que el CE Manresa només depèn de si mateix per situar-se com a líder en solitari del grup 5è de Tercera Divisió. La sorprenent derrota de la UE Olot al camp del FC Ascó (1 a 0), combinada amb l’ajornament del partit entre el Girona FC B i el CE Manresa, propicia un escenari fins ara inimaginable. Si els blanc-i-vermells s’imposen a tots els seus oponents en les vuit jornades de lliga que encara s’han de jugar i, a més, derroten el filial del Girona al seu camp, el CE Manresa passarà a encapçalar la classificació i assolirà l’ascens directe a Segona Divisió RFEF. Ara, atès que la UE Olot descansa en l’última jornada, si no torna a ensopegar abans, els manresans no podrien arrabassar el primer lloc als olotins fins al primer diumenge de maig.

Dissabte, a primera hora de la tarda, es va oficialitzar la suspensió del partit que el CE Manresa havia de disputar, ahir, al terreny de joc del Girona FC B. La causa va ser l’aparició d’un brot de covid a la plantilla del conjunt que dirigeix Axel Vizuete. L’ajornament d’aquesta confrontació i la jornada de descans corresponent a la segona volta, que els blanc-i-vermells van afrontar el cap de setmana anterior, han modificat la situació de l’equip a la classificació provisional de la lliga. Abans de la disputa d’aquestes dues darreres jornades, el CE Manresa ocupava la segona posició, amb 43 punts, és a dir, estava a un punt del líder, la UE Olot. A hores d’ara, els manresans ocupen el quart lloc. L’equip dirigit per Albert Carbó manté el lideratge amb 47 punts, els mateixos que el sorprenent i competitiu CP San Cristóbal, segon classificat. El Girona FC B és tercer amb 44 punts. Però la classificació és fictícia, ja que olotins i egarencs han jugat dos partits més que gironins i manresans (25 per 23). Per tant, el CE Manresa depèn de si mateix per assolir l’ascens de categoria. A més de la derrota de la UE Olot a Ascó, altres resultats han beneficiat els interessos de l’equip blanc-i-vermell. Per exemple, les dues ensopegades del sisè, el CF Peralada, el situen a una diferència real de 6 punts de l’equip de Ferran Costa (37 per 43). La FE Grama només ha sumat 3 punts en dos partits i és 7a (37). Els colomencs han jugat dos partits més que manresans, gironins i peraladencs. Així doncs, els resultats dels seus oponents han facilitat al CE Manresa un interessant coixí de punts que, en el pitjor dels escenaris, posa al seu abast finalitzar la competició entre el segon i el cinquè lloc i disputar les fases d’ascens.