La manca d’efectivitat exhibida pels davanters de la formació juvenil del Club Gimnàstic de Manresa en el darrer partit jugat al Gimnàstic Parc contra la UE Cornellà B (1 a 1) es va accentuar al Municipal de Figueres. Els escapulats no van marcar i van cedir contra un oponent directe en la lluita per l’ascens de categoria, la UE Figueres (1 a 0). Els jugadors d’Óscar Segura van abassegar els amfitrions amb una allau de joc ofensiu durant el primer període de la confrontació i Biel Vallverdú va oferir contínues assistències als davanters manresans, però ni Arnau Prat, ni Bakary Cissé ni Ian Martínez van encertar a materialitzar-ne cap en gol i els escapulats es van retirar als vestidors amb un desmoralitzant empat a zero.

El joc del Club Gimnàstic de Manresa no va ser tan fluid a la represa. Tot i així, el conjunt manresà va evidenciar en diverses fases d’aquest segon acte la seva superioritat tècnica i tàctica. Amb el pas dels minuts, les ocasions de gol dels visitants van tornar a sovintejar. Però també va reaparèixer la manca de capacitat resolutiva de l’equip d’Óscar Segura en aquest tram de la lliga. No endebades, el llenguatge gestual d’alguns jugadors escapulats evidenciava la seva frustració. En aquest context, el gol de l’empordanès Marc Gordón (min 78) va sentenciar el guanyador del partit. Sumar només un punt de sis en les dues últimes jornades comporta que el Club Gimnàstic de Manresa surti de les posicions que atorguen l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil després de moltes setmanes. A hores d’ara, el superen la FE Grama (37 punts) i la UE Figueres (35). Els escapulats també tenen 35 punts. El proper diumenge, el Club Gimnàstic rebrà el CE Manresa al Gimnàstic Parc (17.30 hores).