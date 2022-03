El Motor Munich Cadí Manresa CBF va guanyar a la pista del SESE (47-72) i es va classificar per disputar la fase d’ascens per arribar a la Lliga Femenina 2. Les jugadores manresanes van imposar-se amb molta autoritat davant d’un equip local que es va veure superat des d’un principi. Les bagenques van anar ampliant les distàncies de mica en mica i no van donar cap opció a l’equip de l’Hospitalet.

Després de les divuit jornades disputades, les manresanes han acabat amb un balanç de catorze victòries i quatre derrotes. L’equip del Bages tanca la competició en el segon lloc per darrere del Cerdanyola i obté el bitllet per disputar les fases d’ascens a la Lliga Femenina 2.