Ana Peleteiro, medallista de bronze olímpica en triple salt, i Adel Mechaal, campió d’Europa de 3.000 metres el 2017, encapçalen l’equip espanyol que participarà a Belgrad en els Campionats del Món d’atletisme en pista coberta, del 18 al 20 d’aquest mes.

L’equip, de 25 membres (13 dones i 12 homes), inclou 13 vigents campions d’Espanya i set plusmarquistes nacionals. La Federació Espanyola ha sol·licitat a World Athletics la inclusió dels dos relleus de 4x400 metres. Si se’n confirma la participació, seria la tercera vegada en la història que tots dos aniran a un Mundial en pista coberta.

Peleteiro compta en el seu historial amb una medalla en Mundials en pista coberta, el bronze aconseguit a Birmingham 2018 amb una marca de 14,40, i dos en Campionats d’Europa, un or a Glasgow 2019 i una plata a Torun 2021.

Mechaal, que el cap de setmana passat va obtenir a Ourense un nou doblet –el tercer– en uns Campionats d’Espanya en pista coberta i ha batut aquest any el rècord d’Europa de 3.000 m amb 7:30.82, no va poder evitar, aquest dimecres a la reunió de Madrid, que l’etíop Lamecha Girma guanyés el títol del World Indoor Tour, que comporta una invitació especial per a Belgrad, per això a la capital sèrbia se les podria veure amb quatre etíops. Tant Mechaal com Marta Pérez s’han inscrit en les proves de 1.500 i 3.000 metres.