El Puig-reig va vèncer per la mínima un Sant Pau molt combatiu que li va posar les coses molt complicades. Tot i això, els locals segueixen liderant la competició i amb l’objectiu de l’ascens cada cop més pròxim. El partit va començar sense un clar dominador, el Puig-reig intentava dominar a través de la possessió de la pilota, però el conjunt manresà saltava a la pressió cada cop que els locals superaven el centre del camp. Un partit força tàctic que arribava al descans sense gaires ocasions de gol.

Al segon temps els locals van augmentar la intensitat i la seva presència en camp contrari, la qual cosa permetia al Sant Pau sorprendre amb ràpides transicions a l’esquena de la defensa berguedana. Després d’uns minuts amb ocasions per als dos equips, els locals trobaven la serenitat necessària per dominar de nou el duel. Al minut 70, en una jugada aïllada per banda Caicedo faria l’únic gol del partit per donar la victòria al Puig-reig. Tot i que els manresans encara disposaven de temps per aconseguir l’empat, el marcador no es va moure més i va certificar una nova victòria per al líder.