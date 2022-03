Onzè triomf del CB Navàs Viscola després d’imposar-se a la sempre complicada pista del Sol Gironès Bisbal Bàsquet (67-75). L’equip visitant, tot i anar davant durant tot l’enfrontament, va veure com el conjunt local es posava a tan sols tres punts a 2 minuts i mig del final.

Ambdós equips van començar molt igualats i es van veure alternances en el marcador fins a mitjans del primer període. A partir del minut 5, l’equip bagenc va ajustar la defensa i va ser capaç d’ampliar les distàncies de mica en mica fins arribar al final del primer període amb un còmode avantatge de tretze punts, 11-24 En el segon quart els jugadors navassencs van baixar el seu nivell d’encert en els llançaments i els jugadors gironins ho van aprofitar per reduir distàncies i posar-se de nou dins del partit abans del descans. Ambdós equips van enfilar el túnel de vestidors amb un marcador ajustat de 29-35.

A la represa, la dinàmica no va canviar. Els visitants van tenir una millor sortida dels vestidors i van imposar el seu domini davant d’un equip gironí que es va veure superat. Els navassencs van encarrilar el triomf amb un avantatge de 21 punts al final del tercer període, 39-60. Va semblar que el partit estava sentenciat però l’equip de casa no es va rendir en cap moment i va lluitar fins a l’últim moment. Els locals van estar molt encertats i es van col·locar a 3 punts. 65-68 a dos minuts i mig del final. Tot i la remuntada local, els bagencs van saber mantenir la calma i un triple de Brià va deixar el partit vist per a sentència.

La setmana vinent els jugadors del CB Navàs Viscola rebran la visita a casa del Grup Edbaser Andratx. L’equip balear ocupa el penúltim lloc de la classificació amb un balanç negatiu de 2 victòries i 16 derrotes.