L’Igualada Femení Grupo Guzmán va sumar la cinquena victòria consecutiva en desfer-se del Girona CH per 4-0, amb tres gols de Pati Miret i un altre d’Helena de Sivatte. Tot i la contundència del marcador, l’equip no ho va tenir fàcil per derrotar el cuer.

En l’Europe Cup masculina, l’Igualada Rigat va quedar eliminat pel 2-2 amb el Juventude Viana. Marimon (min 16) va avançar els locals, Herman va empatar (29), Yeste va fer el 2-1 (39) i Lima, de penal, va igualar de nou al 42.