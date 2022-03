Carlo Ancelotti i Kylian Mbappé són dos personatges singulars del món del futbol. Carletto és un hedonista ‘disfrutón’ que cuina per als seus convidats i passeja pel centre de Madrid perdent-se entre les sales dels museus. Kiki és un jove francès, fill d’un camerunès i una algeriana, que va aprendre a parlar espanyol amb 15 anys al Mònaco perquè somiava que algun dia jugaria, al Reial Madrid.

Aquest dimecres Kylian aterra al Bernabéu superant la incertesa que va generar la inoportuna trepitjada del seu company Gueye, que li hauria pogut costar la seva participació en el partit que tot el món futbolístic seguirà aquest dimecres. Els registres de Mbappé aquesta temporada són aclaparadors: 34 partits amb 24 gols i 17 assistències.

És a dir, ha generat 41 gols en 34 partits. Més d’un per partit. No obstant, la seva letalitat no intimida aquest Reial Madrid en el qual Modric advertia: «Espero que Kylian no estigui lesionat i pugui jugar». I Ancelotti s’hi sumava remarcant: «Entendria que l’ovacioni el Bernabéu. Aquest estadi sempre ha apreciat els grans jugadors». Un discurs, el de tots dos, tan cordial que és complicat no entreveure un to de benvinguda a qui serà l’estiu el seu company.

Tot i que si a un costat apareix el ‘Príncep de gol’, aquest davanter exuberant que el xeic ha envoltat d’estrelles crepusculars com Messi o Neymar, a l’altre estarà el Rei d’Europa. Un Madrid que, com reivindicava Modric, «ve de guanyar tres Champions seguides o quatre en cinc anys. Pot semblar fàcil, però el que defineix la dificultat és que fa anys que el PSG mira de guanyar-la i no ho aconsegueix».

Remuntada «intel·ligent»

Remuntada «intel·ligent»Ancelotti aparca l’hedonisme per exhibir un pragmatisme just. Així després de confessar que «la derrota a París ens va tocar l’orgull», ha impregnat de sentit comú el seu missatge al madridisme. Fuig de l’èpica, de les grans remuntades i dels xafarranxos de combat. <strong>Carletto</strong> aposta per una remuntada «intel·ligent». I recorda: «No s’ha de golejar, només guanyar el partit. Val igual avançar-se en els primers minuts que en l’última jugada. L’únic que hem de fer és estar vius en el partit en tot moment».

El tècnic italià té dues baixes substancials en el seu onze, especialment en l’aspecte defensiu: Mendy i Casemiro. Neymar no ha sigut tan elegant amb la baixa del seu compatriota com Modric amb Mbappé: «El Reial Madrid trobarà a faltar Casemiro. Per a nosaltres és millor que no jugui».

Pendent de Kroos

La seva absència, per targetes, sembla capital, més encara sabent que està en l’aire la participació de Kroos, amb molèsties als isquios. Si l’alemany finalment juga, com sembla després d’un intens pla de recuperació, Valverde o Camavinga pugnaran per la posició de Casemiro amb avantatge per a l’uruguaià. En el lateral, Carletto maneja tres opcions: col·locar Nacho segellant el flanc esquerre, situar Alaba en aquest carril i al del planter com a parella de ball de Militão, o la menys probable, arriscar amb Marcelo, una cosa que sense Casemiro seria gairebé un suïcidi tenint al davant Neymar, Mbappé i Messi.

Ofensivament el Madrid presenta uns números solvents amb 80 gols en 39 partits amb 18 golejadors diferents aquesta temporada. Amb especial atenció per al trident Benzema-Vinicius-Asensio, amb més de 50 gols. Ancelotti no pretén cremar el PSG amb intensitat. Planteja cuinar a foc lent el partit fins a portar-lo al punt precís de cocció i assaborir una classificació que deixaria bon sabor. A Carletto l’inquieta com frenar la verticalitat d’un Mbappé que en la seva primera visita al Bernabéu va marxar frustrat sense marcar. Però tampoc vol descuidar un Messi apocat que té una bona oportunitat de justificar el seu fitxatge pels parisencs en un escenari com el coliseu madridista.

Messi, as a la màniga

Precisament aquest és l’as a la màniga de Pochettino, que s’ha desfet en afalacs amb el seu paisà per activar-lo en aquest duel de màxima exigència: «Messi, amb set pilotes d’or, és el millor jugador del món. Kylian encara es postula per a això». Tampoc descuida Ancelotti un Neymar a qui excita ‘actuar’ en el temple blanc. No obstant, Carletto té la recepta per frenar l’estel·lar PSG: 11 ‘Casemiros’ quan no tinguin pilota i, com en les grans nits de la Champions, l’empenta del Bernabéu. Que dedicarà una ovació a Mbappé en agraïment al seu pols amb el xeic per anar al Madrid. Tot i que com advertia Modric, «el que el Bernabéu vol de veritat és veure jugar bé el Madrid i que guanyi». I Mbappé, al juny...