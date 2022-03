Després de un partit igualat, les manresanes van veure com s’escapava la possibilitat de puntuar en un darrer període en que el filial del campió de Copa va passar per sobre amb un parcial de 6-2. Fins aquell moment, el partit va ser un anar i tornar, amb empats i avantatges mínims per les locals.

El gol de César no va poder evitar el 3-1 inicial. Però les de López van refer el camí amb gols de Bisbal (2, 1 de penal), Muns i Toribio (6-5). A la represa, també de pena màxima, Bisbal va fer el 6-6. I Peirón el 8-7. Al darrer quart, les mataronines se’n van anar (11-7), Bisbal va reduir amb un altre penal. Les locals van fer tres gols més i Solernou un altre pel 14-9 final. En la Lliga Catalana de 1a Divisió masculina, el CN Manresa va caure de forma contundent per 14-4 contra el CN Mataró B. Van marcar Estany (2), Ruiz i León.