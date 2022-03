L’igualadí Pol Makuri Redolad va acabar ahir el 14è a la prova de 20 km estil clàssic d’esquí de fons dels Jocs Paralímpics d’Hivern de Pequín. En la cursa que es va celebrar a Zhangjiakou, l’anoienc va fer un temps de 1.05.08.

«He començat amb molta il·lusió, sabent que era una cursa llarga, però amb bones sensacions des de l’escalfament», va declarar Makuri: «les pujades, on em preocupava com respondria el cos, han anat bé. He esquiat en tot moment dins de la traça, i he gaudit».

El japonès Taiki Kawayoke va guanyar l’or amb 52.52, per davant dels xinesos Jiayun Cai (54.27) i Mingyang Qiu (54.29). Makuri, que té paràl·lisi en una part del cos i competeix amb atletes amb afectacions menors, farà demà la prova d’esprint i dissabte la cursa de 12.5 km. Es podran seguir a la web del Comitè Paralímpic Espanyol.