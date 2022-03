El CG Puigcerdà va quedar eliminat de les semifinals de la Lliga en perdre per 3-0 amb el Madajahonda i posar així el 2-0 en el play-off. Les madrilenyes jugaran la final contra el Txuri Urdin. En les ceretanes, va debutar a la porteria Carlota Badorrey, de 14 anys, per la baixa de Carolina Moreno. Dissabte, el Puigcerdà iniciarà el play -off de 4ts de la Copa de la Reina a la pista del Milenio Panthers.

A la Lliga masculina, gran victòria del Puigcerdà a Jaca per 2-5. Els ceretans acaben primers la fase regular i dissabte enceten les semifinals a Majadahonda. L’altre és FC Barcelona-CH Jaca.