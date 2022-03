El Covisa Manresa FS i l'Industrias Santa Coloma B protagonitzaran un interessant i transcendent duel aquesta nit al pavelló Municipal Nou de Santa Coloma de Gramenet. A partir de les 20.45 hores, els manresans s'enfrontaran al filial colomenc en partit corresponent a la 24a jornada del grup 3r de Segona Divisió B. El matx s'havia de jugar inicialment el proper cap de setmana, però la necessitat de jugar el partit endarrerit entre el Covisa Manresa FS i el FS Picassent (16a jornada) ha propiciat que s'avanci a avui, dijous. Diumenge, a partir de les 12.15 hores, el pavelló del Pujolet acollirà el duel entre manresans i valencians.

A hores d'ara, l'Industrias Santa Coloma B és quart a la classificació amb 46 punts sumats en 23 partits jugats, és a dir, ocupa la darrera plaça que facilita l'accés a les eliminatòries d'ascens. Per la seva part, l'equip dirigit per Pau Machado és cinquè. Ha acumulat 41 punts en els 22 partits que ha disputat. Per tant, una victòria dels blanc-i-vermells a Santa Coloma combinada amb el posterior triomf contra el FS Picassent, permetria als bagencs arrabassar el quart lloc al seu oponent.

L'empresa no serà a priori senzilla. El bon joc que trena i les bones sensacions que transmet el filial colomenc és conjuminen amb la seva solidesa com a local. A la seva pista, l'Industrias Santa Coloma B ha guanyat fins ara deu dels dotze partits jugats. Només ha cedit dues derrotes: contra el Sala 5 Martorell i el Club Natació Sabadell, ara fa dues jornades. A més, dissabte passat, els colomencs només van poder sumar un punt a la pista del FC Cerdanyola (3 a 3). El Covisa Manresa FS afronta el duel sense baixes: tots els jugadors blanc-i-vermells són a disposició de Pau Machado.