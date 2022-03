Advocades, infermeres, mestres, metgesses i pioneres del futbol femení a Manresa i el Bages. Als jardins del Centre Cultural el Casino, quaranta-vuit impulsores de la pràctica de l’esport rei a la nostra ciutat i comarca es van aplegar per rememorar que, ara fa mig segle, van esbotzar una de les imposicions inherents al masclisme de l’època i van evidenciar que les dones també poden i saben jugar a futbol.

La trobada va ser molt emotiva i es va caracteritzar per la seva senzillesa i autenticitat. L’esclat i l’evolució de la crisi sanitària van impedir que es desenvolupés el 2020 o el 2021, però ha propiciat que la commemoració del cinquantenari del futbol femení a Manresa hagi esdevingut «el fil conductor» de la trentena d’actes que, enguany, organitza l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de les Dones, tal i com va assenyalar Cristina Cruz, regidora de feminismes i LGTBI.

Per la seva part, Clotilde Morales, membre de la comissió que ha maldat per la celebració del cinquantenari va emfasitzar que «potser, a principis dels setanta, no érem del tot conscients que trencàvem motlles. Senzillament feien allò que ens agradava i per això vam jugar a futbol», encara que «algunes ho féssim amb xiruques, la majoria amb bambes Victoria i, la resta, amb un calçat més o menys còmode».

Després dels parlaments, el Cor de Dones Flors Sirera, dinamitzat per Maria Ribot, va interpretar Cançó de fer camí, un poema musicat de Maria Mercè Marçal, i el cant de treball Bring me little water, Sylvie. A continuació, totes les presents van entonar la cançó Bella Ciao, l’himne que van popularitzar els partisans italians antifeixistes durant la II Guerra Mundial. La visita a l’exposició «La lluita de la dona en el món de l’esport. 50 anys de futbol femení a Manresa» va ser el colofó d’una trobada que va facilitar que companyes dels cinc grups de pioneres que hi van assistir es retrobessin després de mig segle.

L’esclat de principis dels setanta

El primer partit de futbol femení amb públic es va jugar a Manresa per la Fira de Sant Andreu del 1970. El duel va enfrontar dos combinats d’alumnes de l’Escola de Magisteri Nostra Senyora de Valldaura de les germanes dominiques amb la finalitat de recaptar fons per finançar el viatge de final d’estudis.

Maria Alsina, la capitana de l’equip que va lluir els colors del FC Barcelona aquell dia al Pujolet, revela que «va ser una experiència única, perquè és l’únic partit de futbol que he jugat en tota la meva vida». Alsina exposa que «volíem fer quelcom diferent, atractiu, original, i va sorgir aquesta iniciativa». Es van repartir cartells publicitaris de l’amistós pels establiments comercials de Manresa «gràcies al patrocini de Pinsos Rosell, empresa situada a l’actual carrer de Francesc Moragas», però «no se n’ha conservat cap. Tampoc hem localitzat encara els trofeus que es van lliurar a ambdós equips, però sospito que un podria ser a les golfes de la meva llar», desvela Maria Alsina.

Paral·lelament, una iniciativa similar va sorgir del grup d’alumnes de sisè de batxillerat superior de l’Institut Lluís de Peguera. El partit jugat el dijous, 28 de gener del 1971, festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, patró dels estudiants, va ser l’embrió de la Selecció Organitzada de Futbol Femení de Manresa i Comarca (SOFFMIC) que va participar en el primer Campionat de Catalunya de Futbol Femení-Copa Pernod.

Un antecedent a les Marcetes

La recerca desenvolupada des de l’abril del 2019 ha permès conèixer i testimoniar un antecedent d’aquell primer partit jugat al Pujolet. No endebades, el 1969, un grup de l’esplai de la parròquia de la Seu, dinamitzat per Montserrat Soldevila Planas, va iniciar una activitat futbolística per a noies, una oferta «transgressora» per a l’època. Soldevila relata que «es desenvolupava els diumenges a la tarda. Anàvem a peu fins a les Marcetes, on hi havia un camp de futbol, situat ben a prop del santuari de La Salut de Viladordis».

Un segon grup de l’esplai es va interessar per iniciar-se en la pràctica del futbol i l’activitat d’ambdós va culminar amb la disputa d’un partit que es va jugar el diumenge, 11 de maig de 1969. «El desaparegut Joan Bacardit va exercir d’àrbitre. Un equip va vestir amb samarretes blanques i l’altre amb samarretes vermelles. Es va imposar aquest segon conjunt, possiblement per 1 a 2», rememora Soldevila.

Les pioneres de Súria i Sant Mateu

La passió pel futbol femení va esclatar a diverses poblacions del Bages i del Berguedà a principis dels setanta. En realitat, aquest va ser un fenomen que es va estendre per tot Catalunya. Maria Eugènia Ribera detalla que «el matrimoni que feia les classes d’Educació Física al Patronat Sant Sebastià de Súria, el curs lectiu 1970-71, ens va suggerir que triéssim un esport per aprofitar millor l’assignatura i, al final, es va optar pel futbol». Després, va sorgir la possibilitat de jugar un partit amistós de caràcter benèfic entre les pioneres de Súria i «l’equip de la Fàbrica Agut de Terrassa». El duel es va disputar el diumenge, 18 d’abril del 1971 i va ser un èxit. El CE Súria va acollir les pioneres durant les següents dues temporades. Les surienques va jugar per última vegada el diumenge, 29 de juny del 1973.

L’agost del 1979, la proposta d’un grup de noies d’Ardèvol de jugar un amistós de futbol femení per la Festa de les Noies d’aquesta població va ser l’embrió de l’equip de Sant Mateu de Bages, conjunt que va mantenir l’activitat durant un lustre. Fina Casas, una de les integrants de la formació, exposa que «jugàvem per passar-ho bé, sense ànim competitiu. Aleshores, no teníem consciència de ser pioneres».