El proper dissabte, 19 de març, l’estadi del Congost acollirà el Torneig per Ucraïna de veterans, una iniciativa de la junta directiva del Centre d’Esports Manresa per contribuir a minimitzar el patiment dels damnificats per la invasió d’Ucraïna impulsada per Vladímir Putin. La competició tindrà el format d’un torneig quadrangular i tindrà la presència dels equips de veterans del RCD Espanyol, CE Sabadell, Palamós CF i CE Manresa. El conjunt amfitrió jugarà la primera semifinal contra el RCD Espanyol, a partir de les 16 hores. La durada dels partits serà de 40 minuts. Seguidament, el Palamós CF i el CE Sabadell dirimiran el segon finalista. El partit pel 3r i el 4t llocs i la gran final completaran la jornada futbolística. El cost de les entrades serà de 5 euros i tota la recaptació es donarà, íntegrament, a la Fundació del Convent de Santa Clara.