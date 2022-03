La Sala de Columnes de l’Ajuntament de Manresa va acollir ahir una representació de l’equip sènior femení de l’Avinent CA Manresa per rebre el reconeixement del consistori per la seva victòria al Campionat de Catalunya de clubs en pista coberta, el primer títol català absolut aconseguit per una formació de l’entitat, així com per la cinquena plaça assolida al Campionat d’Espanya de la mateixa especialitat, el millor èxit de la història de l’atletisme manresà. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d’Esports, Toni Massegú, van rebre la delegació del club que encapçalava el president, Miguel Pérez Silva, i que completaven el director tècnic, Joan Lleonart; una representació de les atletes (Mònica Clemente, Ona Bonet, Meritxell Soler i Maite Marzo), i una altra de la junta (Rosa M. Masachs i Manel Solera). Marc Aloy va agrair «l’esforç, el treball i la perseverança» de les atletes.