Les paradoxes de les competicions continentals per eliminatòries propicien situacions com la que viurà avui el Barça: enfrontar-se en els vuitens de final a un rival inferior, el Galatasaray, al que els blaugrana van haver d’eliminar en la ronda anterior, el Nàpols. El partit d’anada dels vuitens de final de la Europa League entre els blaugrana i els turcs s’iniciarà, al Camp Nou, a les 21 hores.

El potencial limitat del Galatasaray SK afavoreix que el tècnic del FC Barcelona, Xavi Hernández, vagi anunciar ahir, en la roda de premsa prèvia al partit que «hi haurà canvis a l’onze inicial, perquè a l’equip hi ha jugadors cansats, que han jugat molts minuts i que tenen molèsties». L’entrenador egarenc va aprofundir en els seus arguments. «A hores d’ara, a la plantilla hi ha un ventall de possibilitats ampli, des del mig del camp en endavant. Tenim jugadors frescos que s’estan entrenant molt bé». «Per tant, fer rotacions no ha de comportar una davallada en el nivell de joc de l’equip», va concloure.

La temporada del Galatasaray SK és nefasta i per millorar-la el club va fitxar el gener al tècnic català Domènec Torrent. A més, també hi milita, en qualitat de cedit, el porter del Barça Iñaki Peña. L’exblaugrana Arda Turan figura a la plantilla, però el seu baix nivell de forma explica que ni tan sols hagi entrat a la convocatòria. Xavi va admetre que el Barça té dos objectius, a hores d’ara: «assolir la classificació per a la propera Champions League a través de la lliga i conquerir la UEFA Europe League».