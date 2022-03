Aficionats radicals del FC Barcelona van atacar amb pedres i pirotècnica els mossos d'esquadra que es trobaven fent tasques de seguretat en les immediacions del Camp Nou aquest dijous al vespre. El club català s'enfrontava al Galatasaray turc. Segons fonts de la policia catalana, els incidents es van produir en l'accés 19 del camp, on van començar els llançaments contra el cordó policial que habitualment fa tasques de seguretat.

Agents de la Brigada Mòbil van intervenir per dispersar els aficionats, que van acabar marxant corrents del lloc. Posteriorment, agents de la Guàrdia Urbana van trobar llances casolanes, fetes amb pals i punxes, als Jardins de Bacardí. Els Mossos han obert una investigació. Un mosso va resultar ferit lleu.

Les mateixes fonts han indicat que no hi ha constància que els radicals empressin aquestes llances ni contra aficionats de l'altre equip ni contra els agents.Els Mossos han obert la investigació per tal d'identificar els responsables dels llançaments.