L’Atlètic continua suant sang per guanyar partits contra equips de la part baixa de la taula, que li compliquen la vida i li parlen de tu a tu. I el Cadis va poder i va merèixer emportar-se alguna cosa més del Metropolitano en una nit plujosa i de futbol aspre.

Joao Félix s’ha acostumat a marcar i fer-ho en els primers minuts de partit. I contra el Cadis no va ser una excepció. Als tres minuts Ledesma li va regalar una pilota en una jugada en què el portuguès va pressionar i el davanter va acabar superant el porter en una complicada resolució. Simeone celebrava el gol i la iniciativa del portugués per buscar el porter rival. Sergio González es lamentava a la banda perquè el partit es complicava mol aviat per als gaditans.

Poc ambiciós

L’Atlètic té un problema quan es posa per davant al marcador, i és que de manera recurrent es tanca per defensar la renda. I quedava molt partit, massa. Justament el que el tècnic visitant va fer veure als seus. El Cadis va aconseguir la pilota i amb paciència va anar posant setge a l’àrea d’Oblak. La banda d’Espino va ser la drecera triada pels de Sergio, que arribaven amb comoditat, però no generaven ocasions clares.

El partit es va poder desequilibrar per una vermella a Reinildo quan el brasiler es va passar de frenada, però el VAR la va rebaixar a groga. Simeonerespirava alleujat, però segons després veia com una centrada d’Espino era rematada per Negredo , tot sol, al fons de la xarxa i el merescut empat pujava al marcador al descans.

En la segona part, el Cholo no es va esperar gaire i a l’hora de partit va rearmar el seu atac amb Luis Suárez i Correa, que en el minut 67 van aparèixer en la jugada que va provocar el gol de De Paul al rematar un rebot arribant des de darrere. Els blanc-i-vermells es treien un pes de sobre i el Cadis tornava a tenir el partit costa amunt. Sergio va moure fitxa ràpid i va afilar el seu atac, podent empatar en una mala sortida d’Oblak que va salvar Giménez sota pals. Aquest Atlètic continua deixant molts dubtes en defensa en les pilotes penjades, per no parlar de la vulnerabilitat del seu porter. L’eslovè no té res a veure amb el porter infranquejable que tants punts va sumar per als matalassers.

El Cadis va moure fitxa, amb més grapa en atac, però no va ser capaç de concretar el domini dels minuts finals, en què Javi Serrano va veure la vermella directa. Soferta victòria blanc-i-vermella en un partit que confirma que els de Simeone s’encallen en atac i són massa fràgils en defensa.