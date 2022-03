Tal com va passar a l’eliminatòria de setzens de final contra el Nàpols, el FC Barcelona de Xavi Hernández haurà de vèncer en el partit de tornada d’aquests vuitens de final, en aquest cas a Istanbul. Una allau ofensiva de vint minuts durant el segon període no va ser suficient per sotmetre el Galatasaray SK al Camp Nou (0 a 0). L’empat sense gols és conseqüència d’un primer acte decebedor en atac, en el qual es van trobar a faltar els jugadors que van descansar inicialment, però també ho és de les notables prestacions defensives que van oferir els turcs, ahir, a Barcerlona. Sensa dubte, el Galatasaray SK va jugar a un nivell molt superior al que li correspon al dotzè classificat de la lliga turca i la intensitat defensiva i el compromís dels seus jugadors van ser remarcables.

El Barça va fer-se amb la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota de seguida i un intencionat servei en profunditat de Jordi Alba va obligar un dels centrals turcs a enviar la pilota a córner per impedir el control de Ferran Torres (min 2). La primera incursió culminada amb una perillosa centrada d’Adama Traoré es va produir al minut 8. No en va, el Barça va generar sis accions de perill durant el primer quart d’hora, amb Adama Traoré i Sergiño Dest generant perill per la dreta. En contraposició, Memphis Depay no se sentia còmode com a extrem esquerre.

Una falta comesa per Berkan Butlu a Pedri, el generador de l’atac blaugrana, una vegada més, va propiciar la primera ocasió de gol dels amfitrions. Memphis Depay va etzibar una gardela que va obligar Iñaki Peña a lluir-se (min 27). Va ser la primera gran intervenció del jove porter alacantí cedit pel FC Barcelona al seu oponent. Però no l’última.

Els amfitrions no pressionaven quan perdien la pilota, només defensaven a camp contrari per ocupació de l’espai, i això va afavorir que els turcs equilibressin el percentatge de possessió de la pilota durant l’últim terç del primer acte. El jove Kerem Akturkoglu va ser el seu principal estilet ofensiu. Èric Garcia va desviar per sobre el travesser el xut amb el qual l’interior va culminar una gran jugada individual (min 36). Sis minuts després, una potent rematada de Depay des de la frontal de l’àrea de gol va permetre a Iñaki Peña presentar candidatura a convertir-se en la futura alternativa a Ter Stegen.

El Barça no rutllava al nivell que Xavi Hernández anhelava i l’egarenc va substituir Araújo, Nico i Ferran Torres al descans. Els blaugrana van tardar deu minuts a activar-se, però amb Piqué, Sergio Busquets i Ousmane Dembélé les prestacions de l’equip van millorar i el ritme de circulació de la pilota va ser el necessari per tancar els turcs a la seva àrea, almenys entre els minuts 55 i 75. La primera ocasió va ser per a Sergio Busquets (min 57). El mig centre va possibilitar la tercera gran intervenció d’Iñaki Peña en rematar de cap una centrada des de l’esquerra. Els turcs es defensàvem de forma agònica i una incursió com a extrem d’Adama Traoré va ser el preludi del xut ras, arran de la base del pal dret, de Jordi Alba (min 62). Frenkie de Jong va tornar a posar a prova Iñaki Peña amb una canonada des de la frontal (min 64). La pressió ofensiva blaugrana es va allargar durant deu minuts més, però ja no es van generar més ocasions de gol, amb l’excepció de la rematada de cap al pal de Frenkie de Jong invalidada per falta prèvia de Pedri (min 75). S’haurà de vèncer a Istanbul per ser a quarts.