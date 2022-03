L’hora de la veritat. Les notables prestacions que ha ofert el Centre d’Esports Manresa durant les tres primeres quartes parts de la lliga al grup 5è de la Tercera Divisió han situat l’equip de Ferran Costa en disposició de lluitar per accedir a les eliminatòries d’ascens a Segona Divisió RFEF per mèrits propis. Fins i tot, a hores d’ara, els manresans depenen de si mateixos per proclamar-se campions i assolir l’ascens directe a la quarta categoria estatal.

De moment, ja és un fet matemàtic que els blanc-i-vermells iniciaran el tram decisiu de la competició amb cinc punts més (43) i dos partits jugats menys que el sisè classificat, és a dir, amb un avantatge substancial sobre el primer equip que no accediria, en aquests moments, a les fases d’ascens, la UE Sant Andreu (38).

Tres retorns i tres noves baixes

Demà, diumenge, per rebre el CF la Pobla de Mafumet a l’estadi del Congost (12 h), el tècnic Ferran Costa recuperarà dos dels lesionats de llarga durada (Toni Sureda i Àlex Iglesias), a més d’Aleix Díaz, que ha estat de baixa durant dos mesos per una lesió muscular. Malauradament, aquestes tres altes només serviran per compensar l’absència per sanció del central Moha; la del mitja punta Pau Drabra, que té una ruptura fibril·lar als isquiotibials que encara el pot mantenir inactiu entre una i tres setmanes més, així com la de Marc Cuello, que ha de fer repòs durant un mes després de ser operat d’apendicitis el diumenge 27 de febrer. Per tant, tal com ha succeït en els vuit partits de lliga jugats aquest 2022, l’entrenador castelldefelenc només podrà disposar de 14 membres de la plantilla.

Ferran Costa considera que el Manresa ha d’encarar la fase determinant de la competició «sense modificar el guió que ens ha permès arribar a la situació actual. No volem fer càbales sobre el futur. Volem centrar-nos en el partit següent. Fins ara, els jugadors han fet mèrits per ser entre els cinc primers». «D’aquí al final de la lliga, el nostre repte és mantenir la regularitat i el to competitiu».

Tot i aquesta premissa, el tècnic blanc-i-vermell es mostra àvid de triomfs. «No renunciem a res. El nostre rendiment depèn del nostre nivell d’exigència. Sempre juguem per guanyar i, per tant, lluitarem per aconseguir tot el que estigui al nostre abast». «Volem ser el més amunt que sigui possible», prossegueix Ferran Costa, «i demostrar a l’afició que mantenim l’ambició i l’afany competitiu. De ben segur, en tots els partits que queden, serem l’equip que més anhela sumar els tres punts en joc».

El CF la Pobla de Mafumet, onzè classificat amb 30 punts, ha mostrat una progressió inequívoca durant el febrer i es presentarà a l’estadi del Congost després de protagonitzar la millor ratxa de la temporada. Els tarragonins han puntuat en els últims cinc partits de lliga (3 victòries i dos empats). L’entrenador del CE Manresa exposa que els fitxatges del central Fernando Torre (Gimnàstica de Torrelavega) i del davanter Álex Ligero (Extremadura UD) han estat fonamentals en la millora de l’equip d’Adolfo Baines. «El central els dota de solidesa i Álex Ligero és un fals nou desequilibrant. A més, l’extrem dret Víctor Valverde ha recuperat la seva millor versió», assenyala.

El CE Manresa afrontarà el partit amb la intenció «de dur la iniciativa, però en determinades fases haurem de saber ser sòlids en defensa». «La mobilitat i capacitat de desequilibri dels seus davanters és la característica més remarcable de l’estil de joc de la Pobla. Dominen dos registres. Sabem generar perill a través de la possessió i bastir atacs ràpids des de posicions defensives», detalla Costa.

Homenatge a les pioneres

D’altra banda, el CE Manresa ha convidat a la llotja de l’estadi una representació de les pioneres del futbol femení a la ciutat per retre’ls «un reconeixement» al descans del partit. A més, Francesc Soria, portaveu de la junta directiva del CE Manresa, va confirmar ahir a Regió7 que «sis aficionats» ja han adquirit l’abonament per assistir als quatre últims partits de lliga a l’estadi per 10 euros, l’anomenat Carnet pel somni, i que «una vintena de persones més s’han interessat per fer-ho diumenge».

Accés gratuït per a les dones per celebrar el seu dia

La junta del Centre d’Esports Manresa, presidida per Ruth Guerrero, ha pres la decisió d’adherir-se, de forma simbòlica, a la trentena d’actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona que s’organitzen a la capital del Bages. Aquesta és la raó per la qual diumenge totes les dones que vulguin assistir al partit contra el CF la Pobla de Mafumet gaudiran d’entrada lliure i gratuïta a l’estadi del Congost.