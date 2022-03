Oportunitat malbaratada. El Covisa Manresa FS va perdre una ocasió immillorable per retallar els cinc punts de desavantatge que tenia amb el quart classificat, amb un partit jugat menys. Els blanc-i-vermells van encaixar una golejada excessiva a la pista de l’Industrias B (4 a 0).

Tot i que l’equip de Pau Machado va afrontar el matx amb les baixes per lesió d’Asis i Terri, els manresans van oferir un joc solvent durant el primer període. A l’hora de definir, però, van topar tres vegades amb els pals de la porteria d’Iban.

Els amfitrions van ser fidels al seu estil habitual i van jugar amb un pivot fix per incomodar la defensa bagenca a través dels serveis a l’espai. Enric Panés va donar avantatge als colomencs superat l’equador d’aquesta primera part (1 a 0).

A la represa, ambdues formacions van mantenir un interessant duel per sotmetre l’oponent a través del seu estil. Tot i això, el Covisa Manresa FS només creava perill a través de xuts llunyans i quan els blanc-i-vermells van encaixar el segon gol local, materialitzat per Novo (min 33), van tenir una davallada anímica i de concentració. Aquest fet, que s’ha repetit en diverses ocasions aquest exercici, va propiciar que Adri sentenciés el duel un minut després (3 a 0). Pau Machado va recórrer a l’opció tàctica de jugar amb porter jugador quan faltaven cinc minuts per a la conclusió, una estratègia que va facilitar als amfitrions arrodonir el marcador. Les dues rematades que els manresans van estavellar al pal durant aquest segon acte van esvair la possibilitat de bastir la remuntada. Demà, al Pujolet (12.15 h), el Covisa Manresa FS rebrà el FS Picassent. Per la seva part, el líder Sala 5 Martorell visita avui la pista de l’Escola Pia Sabadell (18 h).