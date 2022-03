El Girona s’agafa amb força al ‘play-off’. La victòria d’ahir al camp de la UD Las Palmas (1-3) és molt valuosa per als homes de Míchel, que van treure del camí un dels rivals que els perseguia. Els canaris van acabar el partit amb dos menys per les expulsions de Mújica a la primera part i Raúl Navas a la segona. No només això, el Girona va fer callar el VAR amb dos gols de Bustos i un altre de Valeri. Ocón Arraiz volia tornar a ser protagonista fent rectificar el col·legiat Arcediano Monescillo després d’un penal clar sobre el davanter argentí que hauria suposat l’empat abans del descans, però els gironins van respondre amb el seu joc en la represa.

Bustos va ser l’opció natural per substituir la baixa de Stuanimentre que Terrats va ocupar el lloc de Juanpe com a tercer central. La UD Las Palmas es va avançar amb un gol de penal de Jesé (m. 12), després que Ocón Arraiz avisés des de la sala VOR per una falta d’Aleix Garcia sobre el davanter canari dins de l’àrea.

Dibuix modificat

Li va costar arrencar al Girona. A partir de la primera meitat, no obstant, les coses podrien haver canviat, però Borja García va topar amb Valles (m. 35), que es va lluir per treure fora una rematada de cap. Mújica va ser expulsat amb la segona groga (m. 37), i va deixar els gironins amb un home més. Poc temps després Arcediano Monescillo va xiular penal quan Lemos va fer caure Bustos. La pena màxima era clara, però el VAR va intervenir i va portar l’àrbitre a assenyalar una falta fora de l’área.Míchel va buscar la reacció retocant el dibuix i passant a jugar amb defensa de quatre en la segona part. El meta Valles va continuar fent de les seves per frustrar el Girona amb les seves intervencions, fins que Bustos va fer justícia marcant un doblet en tres minuts (m. 62 i 65). L’ expulsió de Raúl Navas amb vermella directa (m.77) va afavorir el final feliç. El que va poder significar el ‘hat-trick’ de Bustos va ser anul·lat per fora de joc. L’argentí també va topar amb el travesser i finalment Valeri va posar la cirereta amb el tercer gol (m. 93).