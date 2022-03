L'exjugador del Baxi Manresa, Iffe Lundberg no continuarà jugant en el CSKA de Moscou a causa de la guerra entre Rússia i Ucraïna. El jugador danès i l'equip rus han arribat a un acord per rescindir la resta del contracte que els unia. El seu destí, segons ha anunciat Adrian Wojnarowski, són els Phoenix Suns. Lundberg ha explicat en un comunicat el motiu de la seva sortida:

«És molt difícil haver de dir adeu que a causa de la situació actual, he hagut de prendre una decisió molt difícil, una decisió basada en la seguretat i el benestar de la meva família. M'agradaria agrair a tot el personal del CSKA, a l'organització i personalment al Sr. Andrey Vatutin, a Natalia Furaeva i, el més important, a l'entrenador Itoudis per arriscar-se amb mi i donar-me l'oportunitat de jugar en l'Eurolliga per primera vegada. Estaré eternament agraït, gràcies. També m'agradaria agrair als fanàtics del CSKA, gràcies per abraçar-me quan vaig arribar al club a mitjans de la temporada passada, i gràcies per donar-me suport a mi i a la meva família en el nostre temps aquí. Gràcies per tot.»

Aquest ha estat el comunicat del CSKA:

«Lundberg no seguirà en el CSKA. El contracte que unia al nostre club i al jugador ha estat rescindit de mutu acord. Iffe Lundberg es va incorporar durant la temporada passada a l'equip, traslladant-se al CSKA procedent del Zielona Gora com un dels millors anotadors de la VTB United League. Lundberg va jugar 65 partits per als moscovites amb mitjanes de 10,4 punts, 2,4 rebots, 2,4 assistències i 1,1 robatoris, es va convertir en campió de Rússia i de la VTB League i va ser seleccionat per al Team World per al VTB League All-Star Game.

El passat manresà de Lundberg

El jugador danès va ser fitxat el 2017 en la temporada que l'ICL Manresa jugava la LEB Or i va ser un dels responsables en tornar a pujar l'equip a la màxima competició. Va jugar la temporada 2018-2019 i després va marxar a l'Iberostar Tenerife per fer dues temporades més i finalment tancar la seva etapa a la Lliga Endesa.