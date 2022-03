La manresana Mercè Rosich sabrà avui a la tarda si és la nova presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme. Quatre anys després de perdre els comicis per un sol vot davant de Joan Villuendas, aspira de nou al càrrec enfront del mateix oponent. Les eleccions es fan aquest dissabte a la sala d’actes del Consell Català d’Esport a Esplugues de Llobregat.

«Crec que els dos candidats podem tenir un handicap, l’abstenció», va explicar ahir Rosich a aquest diari, ja que «la votació és presencial, a una hora concreta», i «això em fa patir». Sigui quina sigui la participació, l’expresidenta del Club Atlètic Manresa confia poder guanyar les eleccions i dirigir la federació durant els propers quatre anys.

El dret a vot està reservat a 95 persones: els representants de clubs amb 10 llicències i almenys un any d’antiguitat i els representants de les comissions dels atletes, els jutges i els entrenadors. En total, 95 vots que hauran de decidir entre continuïtat o canvi. Fa quatre anys es van emetre 73 vots, una xifra que Rosich espera que pugi sensiblement.

En l’equip que presenta Mercè Rosich hi ha tres altres persones vinculades a la Catalunya Central: Judit Ester (Club Atlètic Manresa), Eva Buxadé (Club Atletisme Puigcerdà) i Sandra Hernández (JAB Berga). En l’organigrama també hi figura com a responsable de la direcció tècnica Quim Erta.

Mercè Rosich (1952) ha estat atleta, entrenadora, dirigent i presidenta del CAM, i ara aspira a ser la primera dona que ocupa la presidència de la Federació Catalana d’Atletisme. Psicòloga de formació i d’ofici, també ha exercit la docència i ha estat regidora a l’Ajuntament de la capital bagenca.

Gomariz, a la de natació

La presidenta del Club Natació Manresa, Montse Gomariz, figura com a representant de la Catalunya Central en la candidatura de Ramon Bosch i Dalmau a les eleccions a la Federació Catalana de Natació, que tindran lloc el dia 31 de març a Barcelona. L’equip en el qual figura l’actual vicepresident econòmic de l’ens federatiu també inclou la presència de la manresana Anna Grau per continuar en el càrrec de presidenta del Comitè Català d’Àrbitres.

L’actual president, Enric Bertran Campañà, es va reunir amb els clubs del Bages abans de dirigir la seva darrera assemblea a finals del mes passat. En la trobada, també hi van assistir Josep Ribera, fins ara delegat a la Catalunya Central, i Anna Grau.