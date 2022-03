La Premier League ha anunciat aquest dissabte que ha tret Roman Abramovich del seu càrrec de propietari del Chelsea després de les sancions que li va imposar aquesta setmana el Govern britànic. «La decisió no tindrà impacte en la capacitat del club per continuar entrenant-se i jugant els partits, tal com dictamina el permís rebut pel Govern fins al 31 de maig», ha assegurat la lliga anglesa en un comunicat.

