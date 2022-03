La presència del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès en el Campionat de Catalunya júnior es va saldar amb tres medalles d’or i un total de dotze podis, al pavelló de les Llars Mundet de Barcelona. Cap club va signar una actuació similar a la que va aconseguir l’entitat que agrupa l’Esport7 i el Club Judo Moià.

Saul Flores (CJM) en la categoria de -60 kg, Noelia Jardo (E7) en 48 kg i Íngrid Domínguez (CJM) en -57 kg van pujar al graó més alt del podi. Van conquerir la plata Ahmed Mssahal (-60 kg), de Moià, i Albert Graner (-81 kg), Guillem Lozano (-100 kg), Pau Muñoz (+100 kg) i Neus Santacreu (-57 kg), de l’Esport7. Els bronzes van ser per a Cai Castany (-90 kg) i Arnau Domínguez (-100 kg), d’Esport7, i Marc Escribà (+100 kg) i Raquel Romeu (-52 kg), de Moià.

Els èxits del Centre de Tecnificació també van tenir lloc amb les 14 medalles conquerides a la Supercopa Catalunya Cadet, on Àlex Llamas (-50 kg), Jan Perau (-60 kg), Guillem Lozano (-90 kg) i Helga Barris (-52 kg), d’Esport7, i Íngrid Domínguez (-57 kg), del Club Judo Moià, van ser campions.

Aleix Bell (-55 kg), Cai Castany (-90 kg) i Arnau Domínguez (+ 90 kg), d’Esport7, Adrià Marín (-66 kg), del C.J. Moià, i Nerea Espinosa (-52 kg), del Judo Ripoll, van ser segons; i Julen Muñoz i Jordi Benito (-55 kg) i Luca de Palma (-57 kg), d’Esport7, i Jemima Sabartés (-70 kg), del Judo Ripoll, tercers.

Competicions a França i Artés

Una nombrosa representació de més de trenta judokes de diferents categories del Centre de Tecnificació van competir fa uns dies en el Torneig Excellence de Tolosa, a terres franceses. Noelia Jardo, en júnior-sénior, i Castany i Lozano en cadet van acabar en tercera posició. En categoria infantil, or per a Pau Roca, plata per a Biel Perau i bronze per a Ivet Beltran al Torneig Mini Adidas de Saint Cyprien. D’altra banda, es va celebrar el 1r Torneig Vila d’Artés, organitzat pel Club Judo Moià, que va tenir més de dos centenars de judokes de les categories prebenjamí i benjamí.