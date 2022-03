El CN Manresa va pagar molt car haver llançat el primer quart, on es van veure superats de manera clara. El 4-0 va pesar com una llosa als bagencs, que van haver d’anar contra rellotge per recuperar la diferència. Els de Peirón no van abaixar els braços, i van guanyar els dos parcials següents. Muns va fer el 8-7 i Noguera, de penal, el 9-8. Quedava 1.04 per al final, però l’empat no va arribar.