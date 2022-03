Carlos Alcaraz s’ha classificat per als vuitens de final d’Indian Wells amb una aclaparadora victòria sobre Roberto Bautista al qual ha derrotat per 6-2 i 6-0. Era la primera vegada que el jove tennista murcià es creuava amb el seu veterà amic en el circuit.

En 65 minuts s’ha desfet d’un oponent que, per la seva experiència i la seva capacitat de lluita, no era precisament un rival fàcil. Tot just fa només un any tots dos jugaven en lligues molt diferents. Però la progressió d’Alcaraz ha sigut espectacular fins a colar-se entre els 20 millors del món amb només 18 anys.

«Estic preparat i tinc ganes d’enfrontar-me als millors», havia dit en declaracions recents. I Bautista, número 15 mundial, campió aquest any a Doha, ho ha comprovat en primera persona. El veterà tennista castellonenc, de 33 anys, s’ha vist superat pel seu jove amic que, a la pista, no li ha respectat precisament els seus galons.

Alcaraz ha entrat amb un objectiu molt clar i no s’ha desviat gens ni mica de la tàctica marcada amb el seu entrenador Juan Carlos Ferrero per guanyar-se el pas als vuitens de final, en la seva sisena aparició en un torneig de Masters 1000.

Joc espectacular

Alcaraz ha començat el partit trencant el servei de Bautista per prendre un avantatge que no ha deixat escapar. Només ha cedit un parell de jocs, des d’aquell moment. El jove tennista murcià ha dominat Bautista amb un tennis espectacular, sòlid (només ha comès set errors no forçats), molt agressiu amb tots els seus cops ( 27 guanyadors) i un 85% d’efectivitat amb la seva primera sacada.