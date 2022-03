Després de cedir en un partit trepidant contra la UD Vista Alegre (3 a 4), el CF Solsona també va perdre en el seu desplaçament al terreny de joc del FC les Borges Blanques (2 a 1). Aquestes dues derrotes consecutives converteixen l’actual en la pitjor ratxa del conjunt solsoní a la lliga. Els jugadors de David Jaray i Eduard San José acumulen, a hores d’ara, sis jornades seguides sense vèncer, amb un balanç de quatre derrotes i dos empats des de la golejada infligida al Gavà CF (3 a 0).

Els escapulats es van desplaçar a la capital de les Garrigues amb les baixes de Pol Pujol, Marc Torres i Marc Guijarro. La iniciativa ofensiva va correspondre des de l’inici a l’equip dirigit per Eufemio García. A més, els amfitrions van materialitzar la seva primera ocasió (min 12). Els visitants van prémer l’accelerador en atac i Marc Díaz i Xavier Ratera van disposar de dues opcions per empatar que no van fructificar. Tot seguit, malauradament, un error de comunicació entre Adrià Barniol i Agustí Mora va propiciar el gol en pròpia porteria del central (min 30). A la represa, Roger Alsina va forçar un penal d’Adrià Xammar que ell mateix va transformar (min 50). Els solsonins van dominar aquest segon acte i entre Roger Alsina, Arnau Murcia i Albert Garrido van crear quatre ocasions per empatar sense aconseguir-ho.