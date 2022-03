El Picassent es va endur el triomf amb un joc tosc que va treure del partit l’equip local en moltes fases. Això i l’actuació arbitral van comportar un final desesperant amb dues expulsions determinants en les files locals.

Tot va començar bé amb dos gols als 10 primers minuts. Després, els visitants van empatar en accions puntuals. La parella arbitral no va aturar el joc brusc dels valencians.

A la segona part, Lavado va posar el peu i el porter visitant va fingir una falta: expulsió del jugador del Covisa. Amb superioritat, el Picassent, que jugava al límit del reglament, va capgirar el marcador. I, a més, els àrbitres van xiular penal i expulsió en una acció d’Ambrós fora de l’àrea. Àlex va transformar. Covisa va optar per porter jugador i va reduir diferències. L’equip va tenir ocasions i, fins i tot, no li van xiular un penal a favor per mans d’un rival.