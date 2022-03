La glòria és exclusiva, tot i que el Barça faci pensar que no. Després d’una temporada passada de somni les blaugranes s’han proposat tornar a batre l’excel·lència que elles mateixes van marcar. La primera alegria va arribar el 23 de gener passat amb la consecució de la Supercopa d’Espanya davant l’Atlètic de Madrid a Las Rozas. La segona, ara amb el títol de Lliga després de golejar per 5-0 el Madrid que acumulava vuit jornades consecutives guanyant. Tot això a meitat de març, amb el tram final de campanya encara per disputar-se. Les de Jonatan Giráldez mantenen diversos fronts oberts en el que queda d’any començant per la Champions i acabant per l’Eurocopa que es disputa a l’estiu a Anglaterra.

🤭 Y os dejamos también un recurso espectacular, pero tendréis que ir al final del vídeo...#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/doBabAKWTD — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 23 de febrero de 2022 Títols col·lectius... i també individuals El Barça suma 136 gols només en Lliga. 19 d’aquests gols són d’Asisat Oshoala, que fa escassos dies va renovar el seu compromís amb el club fins al 2024. La nigeriana ha recuperat el seu millor nivell amb l’arribada de Giráldez a la banqueta i, malgrat la falta de continuïtat per les lesions, de cara a porteria torna a ser una garantia. Futbolista veloç i clau en contextos en els quals les blaugranes necessiten buscar l’esquena de les rivals. Amb els 19 gols lidera la llista de golejadores de la competició domèstica, només perseguida per Geyse, del Madrid CFF, amb 18 gols anotats. SIMPLY THE BEST pic.twitter.com/KSQVQnX2z0 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 13 de marzo de 2022 Una llista amb més representants blaugranes en les cinc primeres posicions: Lieke Martens (17), Alexia (16), Jenni Hermoso (14). No només marquen, sinó que reparteixen els gols per tenir diverses futbolistes en la part més alta de la llista.