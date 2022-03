El Gimnàstic de Manresa va imposar-se en el derbi de Nacional juvenil davant del Manresa per la mínima (2-1). El conjunt blanc-i-vermell va començar millor en els primers compassos però sense generar molt perill. De mica en mica els locals es van fer amb el domini del joc i van gaudir de les millors ocasions. El local Bakary va enviar una centrada enverinada al travesser i Elian per dues ocasions, Ian i Bravo van gaudir de bones oportunitats per desfer la igualada.

A la segona meitat va continuar la mateixa dinàmica. Els homes dirigits per Oscar Segura van ser superiors i van tenir les millors oportunitats. En el minut 52 el central local Bomba va gaudir d’una gran ocasió a la sortida d’un córner però la seva rematada va sortir fregant el pal. Quatre minuts més tard va arribar el gol escapolat. Bakary va aprofitar una sensacional passada a l’espai d’Ian per enviar un coet al fons de la xarxa. A partir del gol, els manresans es van estirar i van enviar una pilota al pal al mi nut 66. Tres minuts més tard, el davanter centre Luka Managadze, que acabava de sortir per Ian Martinez, posava terra pel mig amb un golàs inventat en una jugada individual. El CE Manresa va reaccionar en els darrers minuts i va sotmetre els locals. Al minut 75 Carles Lorenzo va aprofitar una gran jugada col·lectiva per retallar distàncies i posar nervis al conjunt de casa. En els darrers minuts els visitants van collar i els locals van anar traient aigua del vaixell per acabar guanyant i sumant tres punts molt importants de cara a les posicions d’ascens a Divisió d’Honor.