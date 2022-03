El compromís, l’afany competitiu i les remarcables prestacions que va exhibir el CE Manresa van propiciar una nova victòria a la lliga, la dotzena, del conjunt blanc-i-vermell contra la Pobla de Mafumet (1 a 0).

El conjunt tarragoní va ser un oponent difícil de subjugar. L’equip del navarrès Adolfo Baines va mostrar la seva solidesa defensiva; la mobilitat i capacitat de desequilibri dels seus davanters i, puntualment, la seva habitual mestria a l’hora de bastir atacs ràpids. Aquestes aptituds, però, no van ser suficients per puntuar a l’estadi del Congost.

L’ambició d’ambdues formacions va dotar de ritme, intensitat i qualitat futbolística el primer període. El ritme era trepidant quan l’àrbitre va assenyalar un inesperat penal. Just després que Jordi Avilés servís el primer córner favorable a la Pobla de Mafumet i abans que la pilota arribés a l’àrea, el col·legiat va interrompre el joc per castigar com a penal una acció de Javi López sobre el central castellvilarenc de la Pobla de Mafumet Albert Alavedra (min 11). Òscar Pulido va decidir posar el forrellat i va aturar la pena màxima executada per Dani Molina (min 12). No en va, el CE Manresa no ha encaixat cap gol en 13 dels 24 partits de lliga disputats fins ara.

L’aturada va trencar l’equilibri inicial i els blanc-i-vermells van fer-se amb la iniciativa ofensiva. En la jugada següent, el xut ras i creuat de Noah va fregar la base del pal dret de la porteria de Dani Parra i al minut 18, ni Antonio Pelegrín ni Javi López van poder rematar de cap a gol, a boca de canó, una enverinada centrada d’Àlex Iglesias. Marc Martínez es va erigir en el sapient director de joc dels amfitrions i un servei de falta executat pel navarclí va facilitar la rematada a boca de canó de Javi López que Dani Parra va conjurar (min 23). L’allau de joc ofensiu del Centre d’Esports Manresa li va permetre generar 14 accions de perill o rematades durant el primer acte i quatre ocasions de gol. Javi López va encertar a materialitzar la tercera. Noah va provar de rematar de xilena un servei en profunditat sense aconseguir-ho i el davanter del Pont de Vilomara va aprofitar la pilota morta a l’àrea per batre Dani Parra amb un xut ras i creuat inapel·lable (min 37). Tres minuts després, Biel Rodríguez Pérez no va encertar a superar el porter tarragoní en bona disposició.

Els blanc-i-vermells van mantenir el domini durant els primers minuts de la represa i Fer Torre va cometre un evident penal sobre Biel Rodríguez Pérez (min 52). Malauradament, Marc Martínez va dubtar a l’hora d’executar-lo i Dani Parra el va aturar (min 53). El xut creuat de Víctor Valverde que va conjurar Òscar Pulido (min 55) va marcar un punt d’inflexió. Els jugadors d’Adolfo Baines van atacar entre el minut 56 i el 70, però la defensa manresana no els va concedir cap ocasió. L’entrada al camp d’Aleix Díaz va revertir aquesta tendència i els tarragonins no van recuperar la iniciativa fins als últims deu minuts. Marc Martínez va poder sentenciar amb un intencionat servei de falta llunyà (min 90) i Aleix Díaz amb un xut ras des de la frontal de l’àrea (min 94). Dani Parra es va lluir en ambdues ocasions. Un minut després, l’última jugada del partit es va convertir en la més perillosa dels visitants amb l’excepció del penal. Albert Alavedra va rematar de cap al travesser una precisa centrada des de l’esquerra de Hallebeek. Un ensurt per mantenir la tensió de l’afició.

Emotiu homenatge del CE Manresa a les pioneres del futbol femení

El Centre d’Esports Manresa es va voler afegir als actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones amb dues iniciatives que es van executar durant el partit d’ahir. La primera va ser facilitar l’accés a les grades, de forma gratuïta, a totes les dones que volguessin assistir a la confrontació. La segona es va produir al descans del matx. El club blanc-i-vermell va reconèixer les pioneres del futbol femení a la ciutat i a la comarca i els va fer entrega d’un present en record de l’adhesió de l’entitat al cinquantenari del futbol femení a casa nostra. Van assistir al partit, en representació de totes les pioneres, Maria Àngels Sallés, Josefa Bonells, Serafina Vall, Clotilde Morales, Maria del Carme Iglesias i Àngels Arrufat, exjugadores de la Selecció Organitzada de Futbol Femení de Manresa i Comarca (SOFFMIC), i Assumpció Clotet, del Patronat Sant Sebastià (Súria).

D’altra banda, el CE Manresa va informar que un total de dinou persones havien adquirit l’abonament per als quatre últims partits de lliga anomenat Carnet pel Somni. Per la seva part, el tècnic del conjunt manresà, Ferran Costa, va considerar que «l’equip ha fet un molt bon partit durant el primer període. A partir de la pressió hem generat ocasions». «Ens han assenyalat un penal en contra del tot inusual i l’àrbitre n’ha obviat dos de característiques similars a l’altra àrea», va denunciar. Sobre l’actuació d’Òscar Pulido, l’entrenador va sentenciar que «tenim un molt bon porter». Costa també va lloar l’aportació del navarclí Marc Martínez.