La crisi sanitària que patim des de fa dos anys ha condicionat el format de les dues darreres edicions de la Cursa de la Dona de Manresa, però no ha pogut doblegar l'essència de la prova ni tallar el cordó umbilical que la uneix a moltes ciutadanes i ciutadans de la ciutat i de la comarca. Diumenge, després que la quarta i la cinquena edició de la correguda s'haguessin de desenvolupar de forma individual o en petits grups, per tot seguit compartir-ne les imatges i les vivències a través de les xarxes socials, la capital del Bages recuperarà el format multitudinari de la Cursa de la Dona. No endebades, fins avui a primera hora del matí, unes cinc-centes persones ja havien formalitzat la seva inscripció en aquesta sisena edició. Esteve Camps, director tècnic de la prova, ha emfasitzat durant l'acte de presentació de l'edició d'enguany que "n'hem dissenyat la logística per a un miler d'esportistes. Aquesta és la xifra de participants que vam assolir el 2019, quan vam esgotar totes les places disponibles". "No renunciem a aplegar aquesta quantitat de corredores i corredors, aquest any. Som conscients que la ciutadania anhela tornar a gaudir i compartir l'experiència de la Cursa de la Dona en el seu format habitual i característic", ha conclòs.

La Cursa de la Dona de Manresa és una prova interurbana de caràcter eminentment lúdic, participatiu i familiar, sense obviar la seva vessant reivindicativa i el seu compromís solidari. Des del 2017, forma part del programa d'actes que impulsa l'ajuntament de Manresa per commemorar el Dia Internacional de les Dones. A més, hem de recordar que, enguany, a la capital del Bages, aquesta programació s'ha centrat en la promoció de la completa integració de les dones en el món de l'esport i en reivindicar l'equitat de gèneres en l'àmbit esportiu, amb la commemoració del cinquantenari del futbol femení a Manresa com a fil conductor.

Així serà la Cursa de la Dona de Manresa d'aquest 2022

Tal com és usual, el recorregut de la Cursa de la Dona consistirà en un circuit interurbà de 5,2 km i 59 m de desnivell positiu. Per tant, tant el seu traçat com el seu grau de dificultat són idonis per a corredores i corredors de tots els nivells. Alhora, els participants poden optar per completar-lo corrent o afrontar-lo "com una agradable passejada que es pot fer en una hora", ha suggerit Esteve Camps.

La sisena edició de la prova recuperarà la normalitat pràcticament en tots els aspectes. L'única excepció serà que "el servei de vitualles serà de caràcter individual per evitar qualsevol risc de contagi de la covid. Els participants el rebran en unes bosses hermètiques i personalitzades", ha especificat el director de la cursa. Com en les anteriors edicions multitudinàries, la Cursa de la Dona de Manresa s'iniciarà a les 10.30 hores del matí de diumenge a la plaça de la Font de les Oques, davant de les instal·lacions del Gimnàs Vela Club&Fitness i de l'estudi de pilates Elena Vers, les entitats que impulsen i dinamitzen la cursa. La línia d'arribada també s'ubicarà en aquest mateix indret.

Les inscripcions es poden formalitzar fins el proper divendres, de forma presencial, al servei de recepció del Gimnàs Vela Club&Fitness (C/ Manuel Carrasco i Formiguera, 11) o, telemàticament, al lloc web de la cursa (www.cursadonamanresa.com) i té un cost de 15 euros. Inclou el servei de vitualles, la lògica assegurança, el servei de fisioteràpia i la samarreta oficial de la cursa, a més de la bossa del corredor o Welcome Pack. Enguany, a més, tots els participants rebran com a obsequi la canellera lila que representa "l'empoderament de les dones".

Amb finalitat solidària

Una edició més, una part de l'import de la inscripció és destinarà a finalitats solidàries que es vehicularan a través de l'Ajuntament. Aquest 2022, les entitats beneficiàries seran "aquelles que es dediquen a la promoció del futbol femení a Manresa", ha assenyalat Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI.

Simbòlicament, en aquesta edició de la Cursa de la Dona, s'ha optat per una llampant samarreta tècnica de color blanc amb franges laterals d'un gris intens que es vincula amb el concepte del "retrobament", com a extensió de la puresa, la pau o la innocència que habitualment s'associen a aquest color.

Per a aquells que afrontin la prova amb un tarannà competitiu, s'han establert quatre categories. La júnior reuneix els participants de 14 a 18 anys. La categoria sènior inclou a les corredores i corredors de 19 a 39 anys. La màster s'adreça als esportistes de 40 a 49 anys, mentre que els participants de 50 o més anys s'apleguen en el grup dels veterans.

Els inscrits podran recollir el seu dorsal al cèntric establiment de SOOM Fibra (C/ d'Àngel Guimerà, 24). Divendres, de 10 a 12 hores i de 17 a 20 hores i, dissabte al matí, de 10 a 13 hores.

Els organitzadors també han previst recuperar la característica animació posterior al desenvolupament de la cursa i prèvia a l'entrega de trofeus i guardons. Jordi Callau, speaker oficial de la sisena Cursa de la Dona de Manresa, serà el responsable de presentar les actuacions dels ballarins de la surienca School of Dance. Escola de danses urbanes; de la cantant igualadina Elisa Mas, especialista, a més, en curses de muntanya de llarga distància o ultra trail, així com dels Tavalers de Xàldiga.

D'altra banda, el Gimnàs Vela Club&Fitness i l'estudi de pilates Elena Vers han apostat per recuperar la Cursa de la Dona Infantil, patrocinada per Grup Santasusana, que es va estrenar de forma reeixida el 2019 amb la participació de quaranta-cinc nenes i nens. En aquesta ocasió, la prova per als més joves constarà de tres recorreguts: el primer, de 400 metres, adreçat als menuts nascuts el 2014 i el 2015 (categoria prebenjamí); el segon, de 700, dissenyat per als infants que van veure la llum el 2012 i el 2013 (categoria benjamí); i el tercer, de 1.000 metres, concebut per als marrecs que van venir al món el 2010 i el 2011 (categoria aleví).

L'acte de presentació de la sisena edició de la Cursa de la Dona ha comptat amb la participació de la regidora de Feminismes i LGTBI de l'ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, i del regidor d'Esports, Toni Massegú. Cristina Cruz s'ha congratulat de la circumstància que "la Cursa de la Dona de Manresa pugui recuperar el seu format habitual després de dos anys" i que aquest fet coincideixi amb "l'any que la programació del Dia Internacional de les Dones reivindica la igualtat de gèneres i d'oportunitats en el món de l'esport". Per la seva part, Toni Massegú, a més de destacar el retorn de la prova a la normalitat prèvia a l'esclat de la pandèmia, ha incitat "totes les dones i, també, tots els homes de Manresa i el Bages a adherir-se, diumenge, als ideals que defensa la Cursa de la Dona i a completar-ne el recorregut".