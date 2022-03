El Sallent i el Calaf es van enfrontar en un partit decisiu per a les aspiracions dels dos conjunts d’evitar els llocs de descens. Darrer i penúltim classificat es van veure les cares en un duel on els locals, sent fidels al seu estil de joc, van ser capaços de fer molt mal al Calaf i sumar tres punts que l’allunyen momentàniament de l’última posició. Un Sallent molt concentrat en tasques defensives rebutjava correctament qualsevol aproximació visitant, mentre aprofitava la seva efectivitat de cara a gol per superar els seus rivals. A l’equador del primer temps, Vázquez faria l’1-0 en superar Planell després de rebre una bona passada a l’esquena de la defensa calafina. Abans d’arribar a la mitja hora de joc, Grana augmentava la diferència amb el 2-0, i va donar certa tranquil·litat a l’equip bagenc. El Calaf no va deixar de lluitar en cap moment tot i el desavantatge, però la falta d’encert dels seus jugadors d’atac va impedir que el resultat s’ajustés. A les acaballes del duel, el Sallent va aprofitar que el conjunt anoienc estava llançat a l’atac per sentenciar el partit amb el definitiu 3-0, obra de Vázquez, que aconseguia un doblet importantíssim per a les aspiracions dels locals.