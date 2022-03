El Sant Pau va sumar un nou punt després d’aconseguir un empat contra el Súria en la darrera jornada de la competició. L’equip manresà disposava d’una bona oportunitat per distanciar-se de la zona de descens en enfrontar-se contra un rival directe. El partit es va iniciar amb dos equips que s’estudiaven i és temptejaven mútuament. Les possessions de pilota eren llargues, però cap dels dos conjunts volia prendre gaires riscos. Amb el pas dels minuts, els locals donaven més ritme a les seves accions ofensives, van protagonitzar una clara ocasió de gol que els podria haver donat l’avantatge inicial. Abans d’arribar al descans, el Súria donava la rèplica amb un potent tir que Riojas va rebutjar a córner, concloent el primer temps amb empat a zero. A la represa, els dos equips van anar per feina, a la cerca del gol que els donés la victòria. El Súria va colpejar primer al minut 49 amb un gran gol de Durán, però la reacció local no es va fer esperar ni cinc minuts. Instants després Coronel empatava en rebre una bona passada a l’espai i batre de forma magistral Brunet. Amb encara molt de temps per disputar-se, els dos equips van gaudir d’alguna oportunitat per endur-se el partit, però el resultat es va mantenir certificant un repartiment de punts pels dos conjunts.