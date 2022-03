La roda de la temporada continua girant a tota velocitat i avui el Baxi Manresa visita una de les pistes més difícils de la Lliga Endesa: el València de Joan Peñarroya espera els bagencs en unes condicions d’exigència física i intensitat competitiva similars. Amb el dubte seriós d’Elias Valtonen, que es va fer un esquinç a l’espatlla dreta jugant amb la selecció de Finlàndia, els de Pedro Martínez tindran al davant un rival d’envergadura que també lluita per una plaça en els play-offs.

En el partit de la primera volta, el mes de setembre passat al Nou Congost, el València es va imposar amb claredat (69-89). D’allò, però, fa una vida, i uns i altres afronten el duel submergits en un calendari vertiginós: el d’avui a la Fonteta serà el quart partit del Baxi en 10 dies (ha guanyat els tres anteriors amb una mitjana de 103.3 punts), mentre que el València també té l’agenda sobrecarregada perquè després de perdre dissabte amb el Joventut (76-68), aquesta nit inicia davant el Baxi una setmana que inclou Eurocup contra el Venècia (dimecres) i la visita del Saragossa (diumenge).

«El València és un equip fort i té molt ben cobertes totes les posicions», va explicar ahir el base Dani Pérez, una de les claus del gran rendiment del Baxi. No obstant això, «nosaltres estem immersos en una bona dinàmica i si podem anirem a per la victòria». El pivot belga Ismael Bako, per la seva part, va afirmar que la setmana «serà intensa» i del València va dir que «és un rival perillós perquè tenen jugadors que juguen junts des de fa temps i tenen molt bona química». El 21 del Baxi va reaparèixer dijous i demà tornarà a jugar, «però amb la meva lesió s’ha d’anar de mica en mica».

Peñarroya, Rafa, Pedro

Si a la banqueta local hi ha un vell conegut del Manresa com Joan Peñarroya, a la del Baxi s’hi asseu l’entrenador que va conquerir la que fins ara és l’única Lliga dels valencians. I amb el 17 juga encara, complerts els 40, el santpedorenc Rafa Martínez, a qui li espera una samarreta amb el seu nom per penjar del sostre de la font de Sant Lluís el dia que decideixi retirar-se del bàsquet professional.

Peñarroya va apuntar, en la prèvia, que s’enfrontaran «a un rival que està en un moment de forma espectacular, l’equip amb més ritme de la competició», i va afegir que «és evident que no podem entrenar-nos per a aquest partit després d’haver jugat dissabte, però sí que podem preparar-lo. Som en dates per estar lúcids de ment, concentrats per afrontar un partit de dificultat com ho serà aquest». En les files locals causarà baixa el base Sam van Rossom, que va tenir una lesió muscular.