Diumenge, va finalitzar la primera fase de la lliga als dos subgrups lleidatans de Segona Catalana amb la certificació de la classificació del FC la Seu d’Urgell per jugar la segona a l’anomenat Subgrup per a l’ascens. En aquesta última jornada, els urgellencs van encaixar una golejada intranscendent al camp del quart classificat del Subgrup 7B, l’Atlètic Castellserà (6 a 0). Un resultat que no va permetre al conjunt de l’Urgell arrabassar la tercera posició a l’equip de la Seu. La victòria assolida en la jornada anterior pels urgellencs contra el CF Palau d’Anglesola (2 a 1), els va situar a sis punts del seu oponent. Això sí, l’Atlètic Castellserà havia disputat un partit menys que es va jugar divendres. L’empat a dos que es va registrar en el duel entre el CF Angulària i els castellseranins va segellar la classificació del FC la Seu d’Urgell. Els oponents dels urgellencs a la segona fase seran el CF Balaguer, el CE Artesa de Segre, el CF Artesa de Lleida, l’Atlètic Alpicat i el CF Torrefarrera. Els dos primers pujaran a Primera Catalana. Per la seva part, el CF Organyà va tancar la primera fase de la competició cedint al camp del CF Angulària (1 a 0). Els organyens hauran de maldar per eludir l’última posició d’un dels quatre Subgrups per a la permanència, que aboca al descens de categoria.