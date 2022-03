L'Igualada Femení Grupo Guzmán jugarà a Lleida la fase final de la Copa de la Reina d'hoquei patins, segons ha revelat aquest dimarts una informació de Catalunya Ràdio. La seu havia de ser, per segon any, La Corunya, però finalment no tindrà lloc en la ciutat gallega després que també canviés de dates. D'aquesta manera, no es va jugar al febrer, com estava previst, per culpa de la sisena onada de la covid i es disputarà entre el 5 i el 8 de maig a la capital de la Terra Ferma. La proximitat de Lleida amb Igualada és un punt a favor per al desplaçament de l'afició anoienca a veure el torneig.

El conjunt igualadí, dirigit per Carles Marín, va aconseguir la seva classificació per a la cita després de quedar en setena posició en la primera volta de la lliga. El rival del conjunt igualadí en els quarts de final sortirà dels quatre primers classificats en l'OK Lliga després de la jornada 13, o sigui el Vila-sana, el Telecable Gijón, el Martinelia Manlleu o el Palau. Els altres tres conjunts classificats van ser el Cerdanyola, el Deportivo Liceo i el Voltregà. Paral·lelament a la disputa de la Copa de la Reina també es jugarà la Copa del Rei masculina, amb la participació dels vuit primers equips de la primera volta entre els quals aquesta temporada no hi ha l'Igualada Rigat.