L’equip sènior femení del Volei Manresa va aconseguir una valuosa victòria en el seu camí per obtenir la salvació en derrotar el CN Sabadell per 3-0 (25-22, 25-20 i 25-16). El primer set va començar amb un joc erràtic de les locals, que van permetre que les vallesanes tinguessin avantatge a l’inici del parcial. Afortunadament, gràcies als ajustaments defensius i l’encert de les seves puntes les manresanes van poder despertar-se a temps i van guanyar el set per 25-22. En el segon, la victòria va ser més còmoda, la qual cosa va permetre el debut de la juvenil Judit Purtí. En el tercer, l’equip bagenc no va trobar oposició i es va endur el parcial gràcies a la bona ratxa en el servei de l’oposada Selma Jiménez. També hi van debutar la juvenil Júlia Martín i Anna Calves, del sènior B.

Menys encert dels nois Els que van perdre van ser els nois del sènior masculí del Volei Manresa, que van ser clarament derrotats en la seva visita al Balàfia de Lleida per 3-0 (25-17, 25-16 i 25-19). Tot i les moltes baixes i els canvis de posició que se’n va derivar, els manresans van competir en el tram inicial de cadascun dels sets. L’equip del Segrià volia certificar l’accés a les fases d’ascens davant d’un pavelló ple de gom a gom i ho va aconseguir. Per la seva banda, l’equip sènior B va caure derrotat a la pista del Sant Pere i Sant Pau de Tarragona per 3-1, en un partit en què els manresans només van poder guanyar el segon parcial.