El Curling Puigcerdà Pànxing es desplaça aquest cap de setmana a Jaca per disputar la primera fase del Campionat d’Espanya masculí d’aquest esport olímpic. De fet, el combinat cerdà inicia avui la competició i ho farà davant del vigent subcampió del torneig, l’Iparpolo Masculino. Serà, per tant, un os molt dur de rosegar per començar la competició just el primer dia del torneig.

El Campionat d’Espanya masculí i es juga a la localitat altaragonesa i tindrà lloc repartit en dos caps de setmana consecutius. En el primer, el dels propers dies, s’hi celebra una lligueta i el proper cap de setmana es juguen els darrers partits d’aquesta primera fase i les fases finals del torneig. Defensant el podi L’equip cerdà que participarà en la competició està format per Marc Morralla, Aleix Raubert, Oriol Gastó i Joel Ruiz. Els equips participants en la competició masculina seran Los Compadres Curling Málaga, el CH Txuri Berri, el Club Hielo Pirineo, l’Harrikada Bertako, l’Harrikada Lacturale, el Madrid B-52, el Jaca, l’Sporting l’Olla, l’Iparpolo Masculino i el Curling Puigcerdà Pànxing. El conjunt de Puigcerdà defensarà la tercera posició aconseguida la temporada passada, en què la victòria va ser per al Txuri-Berri i la segona posició per a l’Iparpolo Masculino. Enguany s’espera una competició més igualada a causa de la qualitat dels esportistes inscrits a la prova. Tothom qui no pugui anar a Jaca però estigui interessat en la competició la podrà seguir en directe durant els dos caps de setmana a través del canal de YouTube de la Federació Espanyola d’Esports de Gel. A través del lloc web softpeelr.com també podrà accedir als resultats dels partits en directe.