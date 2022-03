L’espanyol Adel Mechaal, plusmarquista europeu de 3.000 metres en pista coberta, va patir als últims metres abans d’assegurar-se amb una quarta posició a la segona sèrie (7.52.27) una plaça a la final dels Mundials d’atletisme en pista coberta que s’han inaugurat aquest divendres a l’ Stark Arena de Belgrad.

La jornada va resultar positiva per a l’equip espanyol, que va aconseguir col·locar-se a quatre de les finals que es disputaran dissabte a la tarda. A la classificació de Mechaal s’afegeixen les de Mariano García i Álvaro Arriba, en el 800, i també la de Marta Pérez, en el 1.500, mentre Maribel Pérez ha caigut en les semifinals del 60 metres (7.20), Bruno Hortelano es va quedar fora en les semifinals del 400 (46.76) Claudia Conte va acabar sisena en el pentatló, un resultat excel·lent en la prova en què es va penjar l’or la belga Noor Vidts . «No m’ho esperava gens, és una gran sorpresa», ha reconegut Conte que ha acabat amb 8.62 a 60 tanques, 1,83 en altura, 12,73 en pes, 6,13 en longitud i 2.15 en 800.

Fermes opcions en el 800

Mechaal ha hagut de patir per aconseguir el pas. Ha sortit a la cua del grup, al costat del favorit, l’etíop Selemon Barega, i a meitat de carrera ha agafat l’estela de l’africà, que l’ha portat fins al cap a falta de sis voltes.

Mariano García i Álvaro de Arriba estaran en la baralla per les medalles a la final de 800 metres després de resoldre amb gran autoritat el complicat escull de les sèries, que només classificaven els dos primers de cada una, sense repesca.

Després de la sorpresa de l’absència d’un dels grans favorits, el britànic Elliot Gilles, en la segona sèrie, Mariano García ha sortit en la segona amb la millor marca mundial de l’any (1:45.12) i ha plasmat el seu lideratge en una exhibició de control des del tret de sortida fins a la meta. El murcià ha pres el cap del grup, ha passat el 400 en 54.90 i en la segona meitat ha canviat cada vegada que el belga Eliott Crestan intentava avançar-lo. A la recta final li han sobrat forces per obrir més buit abans de guanyar amb un temps de 1:48.32.

El doblet de Marta Pérez

L’atleta soriana Marta Pérez ha assolit avui el primer objectiu del doble repte que s’ha marcat als Mundials en pista coberta de Belgrad al classificar-se per a la final de 1.500 només set hores abans de córrer la final directa de 3.000, en què s’ha imposat l’etíop Lelem Hailu (8.41.82) i en què ha acabat al lloc setzè (8.57.75).

En la classificació del 1.500, Marta s’ha instal·lat al centre del grup, al ritme que va marcar l’etíop Gudaf Tsegay, i a tres voltes del final s’ha col·locat tercera, l’últim lloc de classificació directa. Quan Tsegay se’n ha anat sola per davant, a 600 del final, per darrere s’han quedat cinc per jugar-se les altres dues places. Al toc de campana Marta estava cinquena, patint, però no s’ha ensorrat. Amb el cinquè lloc, amb 4:10.09, n’ha tingut prou per ficar-se per repesca a la baralla per les medalles.

La factura de la desqualificació

En la tornada a l’equip espanyol en uns Mundials, quatre anys després, Bruno Hortelano, campió d’Espanya de 400 metres en pista coberta, ha quedat eliminat en les semifinals d’aquesta distància després d’acabar quart, i la seva sèrie ha corregut pel pitjor carrer, el número 1, amb una marca de 46.76 segons.

Al matí Bruno s’havia classificat amb molts conflictes amb una marca de 46.49 que li havia donat una de les dues places de repesca, però que l’ha condemnat a córrer les semifinals pel pitjor carril, el de corbes més tancades.

La sevillana Maribel Pérez, plusmarquista espanyola de 60 metres, ha acusat la desqualificació –després revocada– a la semifinal dels Mundials en sala i ha reconegut que es trobava «molt malament» després de l’incident, que li ha fet perdre concentració a la segona sortida i l’ha tret «totalment de la carrera».

La seva reclamació ha sigut estimada pels jutges, però l’incident li ha passat factura. «Els he dit que era el carrer 8 (la sueca Claudia Payton), i que miressin la pantalla. I després ja tens por perquè dius: com em sortirà ara». «M’han tret totalment de la carrera», ha reiterat. «I era una cosa molt evident, una injustícia molt clara. He escoltat els espanyols (de les grades) i al final vaig sortir per ells. Jo deia repetidament: mira, mira, bé, tots som humans, tots cometem errors, però allò era clar».