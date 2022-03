Els integrants del Centre de Tecnificació del Judo del Bages i del Moianès, en el qual també hi ha inclosos competidors del Judo Ripoll, van aconseguir un botí de 26 medalles en la Copa Catalunya en les categories aleví i benjamí que van tenir lloc a Santa Perpètua de Mogoda. Tot i la vessant competitiva, aquest torneig té un objectiu formatiu i és una bona oportunitat perquè els judokes d’aquestes edats entrin en contacte amb els tornejos oficials.

D’aquesta manera ,en la categoria aleví masculí van caure sis primeres posicions, sis segones i una tercera. Les victòries van correspondre a Blai Passarell, Otger Ferrer i Bruno Pereyra (Judo Moià) i a Maurici Casasayas, Pau Ortega i Toni Ros (Esport-7). Els segons llocs van correspondre a Geray García-Muñoz, Martí Adelantado i Oriol Casademunt (Ripoll) i a Bernat Castany, Jordi Manzano i Ot Fargas (Esport-7). L’única tercera posició va ser per a Alguer Viñas (Ripoll).

En la categoria aleví femení hi va haver un total de set podis. Els dos triomfs van ser per a Bruna Jurado (Judo Moià) i Maica Berruezo (Esport-7). Els segons llocs van correspondre a Senayit Raya i Berta Domínguez (Esport-7). Finalment, les terceres posicions van recaure en Iria Ventura, Olga Simón i Ingrid Solà (Judo Ripoll).

Sis èxits més entre els petits

A part de les formacions alevines, també hi va haver podis per a les benjamines. Així, en l’apartat masculí les victòries van ser per a Guillem Domingo i Adam Castellà (Judo Moià) i per a Gil Mas (Judo Ripoll). També hi va haver un bronze, per a Oriol López (Judo Ripoll). Finalment, en la competició femenina i va haver victòries per a Ingrid Simón (Ripoll) i Helena Busquets (Moià).

Èxit del Centre a Alacant

D’altra banda, i dins de les categories de base que es fomenten des del Centre de Tecnificació del Bages i del Moianès, Ivet Beltran, que forma part del Judo Ripoll, va aconseguir la medalla de plata en la Supercopa d’Espanya infantil que es va disputar a Alacant en la categoria de menys de 48 quilos. Els esportistes del conjunt ripollès s’entenen al Centre, a la zona esportiva del Congost de Manresa, habitualment cada divendres i formen part de la dinàmica del grup bagenc i moianès, la qual cosa els ajuda a progressar i a obtenir èxits, com es mostra amb les medalles a la Copa Catalunya aleví i benjamí i també en aquesta Supercopa. La germana d’Ivet Beltran, Júlia, també va participar en aquesta competició que va tenir lloc a la capital alacantina però en el seu cas no va poder superar la primera ronda, també en menys de 48 kg.