El Barça va superar l’espessor d’una eliminatòria que mai no ha tingut dominada del tot i va derrotar el Galatasaray per 1-2, resultat que supera l’empat sense gols del Camp Nou i que situa el conjunt de Xavi en els quarts de final de la Lliga Europa. No va ser un gran espectacle per part de l’equip blaugrana, que va dominar la possessió i va disposar d’algunes bones ocasions, però que va haver de patir fins al final les contres otomanes. De tota manera, i de la mà d’un Pedri que ahir es va inventar un gol de fantasia, al Barça ja només li falten cinc partits per guanyar un títol, la qual cosa seria un bon botí tenint en compte com va començar el curs.

Xavi va apostar per Eric García al centre de la defensa per sortir millor amb la pilota i va situar tres davanters purs a davant, amb Adama per obrir el camp i deixant Gavi a la banqueta. L’equip de Domènec Torrent, per la seva banda, sabia que calia buscar les puntes amb rapidesa quan recuperés la pilota i el veteraníssim Gomis va avisar al minut 5 amb una acció en què va estar massa lent i va donar temps a refusar a Jordi Alba. La millor ocasió dels primers minuts, però, va ser per a Frenkie de Jong, que va rebre una passada infiltrada de Busquets i, amb tot a favor, va creuar massa el seu xut.

El partit va entrar aleshores en una fase de letargia, amb un Barça tocant sense cap tipus de profunditat, que es va acabar als 28 minuts. Jordi Alba concedeix un córner evitable. El llança Babel i el central Marcao s’avança a un Ferran que badava per rematar en planxa i anotar l’1-0.

Igualada immediata

El Barça va reaccionar bé al cop, de tota manera, i va tornar a dominar. Calia esquivar els defenses turcs i també l’àrbitre italià Orsato, obstinat a situar-se sempre on no tocava. De fet, va estar a punt d’impedir un gol de fantasia de Pedri, que va rebre una esfèrica interior de Ferran, va fer caure a terra Marcao i Kutlu amb dues fintes impressionants i va superar pel pal curt un Iñaki Peña que no podia fer res. Abans del descans, el Barça hauria pogut fer el segon, però el cop de cap forçat d’Aubameyang va picar a la part superior del travesser.

El gabonès, de tota manera, no trigaria gaire en el tram inicial de la segona part a marcar el seu setè gol des que va arribar al Camp Nou. En el descans, Xavi havia fet entrar Dembélé en el lloc d’un Adama massa obcecat. La jugada del Barça va discórrer per tot el front d’atac i va acabar amb un xut de Busquets, desviat per un defensa, que va aturar Peña com va poder. El rebot va anar a Pedri i el porter alacantí va reaccionar amb una altra gran intervenció. Ja no va poder fer res a la tercera, quan De Jong va cedir amb el cap endarrera i Aubameyang va aprofitar la passada de la mort.

Era el moment de fer sang i ho va provar Pedri, amb un xut que va sortir massa alt. El Barça tenia el resultat que volia però li va costar dominar el rival turc. El Galatasaray no es va ensorrar i va anar endavant. Ho va provar primer amb un gran xut de Van Aanholt que va sortir alt. Xavi va retirar De Jong del camp i l’entrada de Gavi, tot i que va aportar dinamisme, no va ajudar a controlar el joc. A més, Dest es va lesionar quan va haver de recuperar davant d’una penetració d’Aktürkoglu, novament el més perillós del seu equip.

Va entrar Araujo de lateral i l’uruguaià va tenir problemes per aturar l’estrella local. Primer, li va guanyar l’esquena i, per sort, no va xutar sinó que va centrar enrere cap a un Jordi Alba que va refusar. Després, el mateix Araujo va tallar una passada que anava cap a Van Aanholt.

Els darrers minuts no van esquivar l’habitual en ambients com el d’ahir, amb el públic tirant objectes a Jordi Alba quan anava a servir de banda i el Barça intentant perdre temps. La final de Sevilla és més a prop però encara queden dos obstacles.